ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Луценко арестовали на 2 месяца», в котором пишет - отдать Луценко на поруки суд отказался. У защиты экс-министра есть три дня на подачу апелляции…

http://delo.ua/ukraine/lucenko-arestovali-na-2-mesjaca-149382/

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Также «Дело» публикует материал «В Госфинуслуг грядут массовые сокращения. Уволят каждого третьего чиновника», в котором пишет – численность персонала Госфинуслуг сократится на треть – до 200 человек…

http://delo.ua/finance/v-gosfinuslug-grjadut-massovye-149377/

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«Газета по-киевски» в публикации «Арена» целит нарушителям в спину» пишет – в будущем году ГАИ вооружится еще сотней экземпляров радарных комплексов, которые выявляют не только нарушителей, но и угнанные машины…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/28/024831.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Бюджет Киева-2011: сэкономят на инвалидах и Евро-2012» пишет – сегодня на сессии Киевсовета рассмотрят городской бюджет на следующий год. Будет ли власть настаивать на том, чтобы он сразу был утвержден решением сессии, или депутатам дадут время подробно ознакомиться с документом и высказать свои предложения, вчера еще было неясно. Однако к обеду далеко не все депутаты видели текст документа…

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/28/024141.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В поездах, которые почти летают, будет еще и кофе со льдом» пишет – вице-премьер, министр инфраструктуры Борис Колесников рассказал о новых скоростных поездах…

http://www.segodnya.ua/news/14208780.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Бюджет-2011: правительство Азарова затянуло пояс экономике» пишет – Кабмин, пытаясь перестраховаться от вполне возможного очередного вхождения экономики в депрессию, расписал расходы и доходы в 2011 году достаточно сдержанно. Такое решение можно было бы приветствовать, если бы экономить бюджетные средства власть начала с себя...

http://economics.unian.net/rus/detail/72240

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинская металлургия в 2011 году - чужая на празднике жизни» пишет – в следующем году, хотя Украину и ожидает небольшой рост выплавки стали, общий тренд остается негативным. Долгие годы рассуждений о необходимости модернизации ГМК без самой модернизации завели отечественных металлургов в глухой тупик. Выход из создавшейся ситуации потребует болезненных решений и значительных инвестиций…

http://economics.unian.net/rus/detail/72266

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Москва не выпускает» пишет – для многих российских туристов новогодний отпуск начался с кошмара — тысячам людей в столичных аэропортах пришлось добывать себе еду и место для ночлега. Ни авиакомпании, ни аэропорты оказались не готовы к последствиям прошедшего в Москве ледяного дождя. Вчера вечером стало известно, что прием рейсов в «Домодедово» в ближайшие дни будет ограничен…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252625/moskva_ne_vypuskaet

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Также «Ведомости» в публикации «Квартирный рекорд» пишут – в Москве с начала года Росреестр зарегистрировал более 83 700 сделок купли-продажи квартир — больше, чем в докризисном 2007 году…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252629/kvartirnyj_rekord

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Издание «Известия» в публикации «Вертикаль блогосферы» пишет – в 2010 году политическая элита России увлеклась "Твиттером". Причем основательно: аккаунты в этой социальной сети помимо президента Дмитрия Медведева завели около 80% глав регионов, а также сотрудники федеральных министерств, мэры и депутаты. Появились и новые форматы общения с аудиторией: репортаж с заседаний, опрос пользователей и прием жалоб населения через "Твиттер"…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3150041/

(УНИАН)