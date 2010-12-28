Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает позитивным факт концентрации власти в руках одной политической партии.

Об этом В.ЛИТВИН заявил в интервью, опубликованном сегодня в газете "Столичные новости" (№ 52 от 28 декабря 2010 года - 10 января 20011 года).

"В этом есть определенный позитив. Ибо всегда в сложные моменты, когда возникала необходимость быстро принимать решения и брать на себя ответственность, происходил процесс концентрации власти", - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем, председатель Верховной Рады отметил, что концентрация власти обычно происходит в периоды конфликтов и войн. "Но есть такая закономерность: сильные лидеры - слабые институты. Сегодня, считаю, с учетом исторического прошлого, нам нужно удержаться на тех позициях, когда нагружают всех. Кто может тянуть. Такая линия сейчас просматривается. И дай Бог, чтобы она была реализована", - считает он.