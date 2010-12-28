Вячеслав Кириленко прибыл на допрос в прокуратуру Киева

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО прибыл на допрос в следственный отдел прокуратуры г. Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, по какому делу его вызвали, В.КИРИЛЕНКО сказал: «Я думаю, что речь идет о событиях в Верховной Раде 27 апреля, которые связаны с соглашениями о Черноморском флоте».

Вместе с тем он отметил, что «это не точно, и я думаю, что, вполне возможно, речь будет идти о каких-то других событиях».

В.КИРИЛЕНКО отметил, что уже становятся будничными для оппозиционных политиков вызовы на допросы в прокуратуру. «Я считаю, что это неправильно, и политические преследования любого сорта я лично решительно осуждаю. Я не считаю, что это метод выяснения политических отношений», - сказал В.КИРИЛЕНКО.