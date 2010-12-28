Сверхширокие полномочия Януковича закладывают мину под будущее всей команды – Погребинский

Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибег к рискованной политической стратегии, концентрируя в своих руках чрезвычайно широкие властные полномочия.

«Как политический аналитик я должен сказать, что эти условия для отправления своих полномочий, которые сейчас реализовал В.ЯНУКОВИЧ, закладывают колоссальную мину под будущее всей этой команды. Как правило, опыт исторический показывает, что воспользуются всеми этими возможностями верховной власти те люди, которые придут потом, после В.ЯНУКОВИЧА. И не понимать этого — серьезная ошибка», - сказав политолог в эфире телеканала ТВi.

Кроме того, М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что причиной преследований оппозиционных политиков сегодня является тот факт, что команда Юлии ТИМОШЕНКО не признает собственного поражения: «Если бы они признали, так как это было в 2004 году, когда, фактически, команда В.ЯНУКОВИЧА признала Виктора ЮЩЕНКО Президентом, и лексика изменилась бы, без лексики, которую используют обычно такие люди, как Юлия ТИМОШЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО и которая чрезвычайно сильно давит на команду В.ЯНУКОВИЧА, то, возможно бы, этого всего и не было». Он также сказал, что, по его мнению, политической реформы с возвращением Президенту расширенных полномочий также могло бы не быть: «Если бы Президент в начале своего правления получил признание себя как Президента большинством политической элиты и надеялся на какое-то конструктивное сотрудничество с основными героями этой элиты, возможно, он бы даже (я этого не исключаю) не пошел бы на отмену политической реформы».

Комментируя мнение о том, есть ли в Украине сегодня политические репрессии, М.ПОГРЕБИНСКИЙ сказал, что сейчас по отношению к оппозиции имеет место выборочность применения закона: «Да, имеет место выборочное применение закона. Выборочность может быть интерпретирована и будет интерпретирована многими людьми как политические репрессии».