Томенко считает арест Луценко не последним

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что до Нового года и во время Рождественских праздников стоит ожидать новые задержания представителей оппозиции.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, он пытается понять ментальность нынешней власти и ее логику во время принятия важных решений. “Я не уверен, но создается впечатление, что на большие праздники тоже могут произойти определенные события. Такое ощущение, что перед праздником кто-то поймет, что нужно сделать “доброе” дело против своих оппонентов. Я думаю, что это не последние аресты в контексте Нового года и Рождества Христова, а там еще и к Крещению кого-то можно будет заключить в тюрьму”, - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО, комментируя арест экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, назвал его неадекватным и необоснованным. “Целый спецотряд тратить на то, чтобы поймать ЛУЦЕНКО и собаку вместе с ним, это неуважение и к “Альфе”, и ко всей системе обороны. Можно было бы позвонить, прийти к нему домой и сказать, что обеспокоены тем, что он медленно читает, давай читай быстрее”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО отметил, что такие аресты дискредитируют не только правоохранительные органы и Президента, но и всю Украину. “Это ряд событий, которые не только являются неадекватными и уничтожают оппозицию, но и унижают и власть, а значит, унижают Украину”, - отметил вице-спикер. Н.ТОМЕНКО считает, что если Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ этого не поймет, то это плохо.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 декабря, Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Таким образом, суд удовлетворил представление следователя Генеральной прокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО. Позиция прокуратуры основывалась на том, что обвиняемый не появлялся к следователю, тем самым грубо нарушил требования, предусмотренные подпиской о невыезде.

Согласно решению суда, Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев.