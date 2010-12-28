Луценко перевели в Лукьяновский СИЗО

Бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО перевели для дальнейшего содержания под стражей из учреждения СБУ в Лукьяновский следственный изолятор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по телефону пяти народным депутатам от БЮТ и партии "Народная самооборона" сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА.

Она уточнила, что сейчас находится на территории Лукьяновского СИЗО, где занимается вопросами обеспечения прав арестованных, в частности, и Ю.ЛУЦЕНКО.

Сегодня вышеупомянутые народные депутаты - Олесь ДОНИЙ, Юрий СТЕЦЬ, Юрий ГРЫМЧАК, Андрей ПАВЛОВСКИЙ и Владимир АРЬЕВ - вместе с несколькими десятками журналистов и активистами «Народной самообороны», несмотря на протесты охраны, зашли в Секретариат Омбудсмана. В то же время Н.КАРПАЧЁВОЙ не оказалось на рабочем месте, потому что она находится в Лукьяновском СИЗО. Потому народные депутаты позвонили по телефону ей и договорились о встрече сегодня в 17.00, на которой планируют передать свое обращение с требованиями защитить права Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 декабря, Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Таким образом, суд удовлетворил представление следователя Генеральной прокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО. Позиция прокуратуры основывалась на том, что обвиняемый не являлся к следователю, тем самым грубо нарушил требования, предусмотренные подпиской о невыезде.

Согласно решению суда Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря в Киеве бойцами спецподразделения СБУ “Альфа”.