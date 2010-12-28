ГЛАВНОЕ на 28 декабря (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Кабинет министров Украины своим распоряжением уволил Эдуарда ШВЫДКОГО с должности заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующее распоряжение Кабмина (№2322-р от 27 декабря т.г.) обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, Э.ШВЫДКИЙ уволен в связи с его заявлением.

Напомним, Э.ШВЫДКИЙ был назначен на должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» 24 марта т.г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Валютный рынок

Национальный банк Украины отменил ограничение 2-процентного отклонения курса валюты в коммерческих банках от официального курса.

Соответствующее постановление НБУ №544 от 14 декабря т.г. опубликовано сегодня в газете “Урядовый курьер”.

Как сообщал УНИАН, 2% ограничение отклонения курса купли/продажи банками наличной валюты от официального курса было введено постановлением НБУ №462 от 29 сентября 2004 года.

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Объем продажи валюты на межбанковском рынке 27 декабря т.г. составил 393,9 млн. долл. (в эквиваленте), что на 71,2 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 273,1 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9535/7,9640, к 12:00 цены выросли - 7,9610/7,9690. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9560/7,9635.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2614, к 12:00 цены поднялись - 0,2617/0,2620. К закрытию цены откатились к уровню 0,2616/0,2618.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4545/10,4710, к 12:00 цены уши вверх - 10,4715/10,4880. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 10,4695/10,4855.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9610/7,9680 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2629/33, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5235/10,5345. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3215/17 (понедельник - 1,3141/43).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Приватизация

Конкурсная комиссия по продаже 92,791% акций ОАО "Укртелеком" на своем заседании сегодня, 28 декабря, единогласно поддержала предложенную единственным участником конкурса компанией ООО «ЭСУ» Концепцию развития ОАО "Укртелеком". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

На заседании конкурсной комиссии было также подтверждено согласие ООО "ЭСУ" на пересмотр начальной цены пакета акций и проведение его экспертной оценки (обязательная процедура в случае, если в конкурсе участвует один участник). Цена, которую предложило ООО "ЭСУ" за пакет акций ОАО "Укртелеком" составляет 10 млрд. 500 млн. 10 грн., что всего на 10 грн. больше его стартовой цены.

Как отметили в ФГИ, сегодня, в соответствии с условиями конкурса, конкурсная комиссия должна была открыть предложения участников конкурса.

Напомним, что 6 января состоится конкурс по выбору компании-оценщика, которая осуществит экспертную оценку пакета акций ОАО "Укртелеком". После этого ООО "ЭСУ будет предложено заключить договор купли-продажи пакета акций ОАО" Укртелеком ".

Как сообщал УНИАН, компания "ЭСУ" (ESU), являющаяся дочерним предприятием австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC, единственная подала заявку на конкурс по продаже 92,791% акций ОАО "Укртелеком".

По словам управляющего партнера компании EPIC Петера ГОЛДШАЙДЕРА (Peter Goldscheider), инвестор готов пойти на серьезные инвестиции в развитие компании для того, чтобы провести полномасштабную реструктуризацию деятельности оператора. При этом, по его словам, основной целью компании, как финансового инвестора, является реструктуризация компании для дальнейшей перепродажи.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 13 октября т.г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и пр.

В 2009 году доход компании составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.

ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергопоставляющих компаний на январь 2011 года на 4-5%, по сравнению с установленными для декабря 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии, со ссылкой на постановление регулятора от 23 декабря т.г. №1955.

В частности, тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 января возрастут на 4% - до 57,47 коп. за кВт/час (без НДС), для потребителей второго класса на 5% - до 72,03 коп. за кВт/ч (без НДС).

Напомним, НКРЭ увеличила прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на январь 2011 года на 4,9% - до 527,12 грн. за МВт/ч (без НДС), по сравнению с установленной для декабря 2010 года.

На протяжении IV квартала т.г. регулятор сохранял розничные тарифы на электроэнергию на уровне 55,27-68,6 коп. за кВт/час (без НДС).

Справка УНИАН. В течение 2010 года розничные тарифы на электроэнергию в Украине выросли для потребителей первого класса напряжения на 16,8%, для потребителей второго класса – на 9,4%.

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Акционеры Международного центра по обогащению урана (МЦОУ, РФ) на собрании 9 марта 2011 года планируют рассмотреть вопрос включения представителя государственного концерна «Ядерное топливо» в состав совета директоров.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По его словам, "Ядерное топливо" как акционер МЦОУ предложит избрать своим представителем генерального директора украинского концерна Татьяну АМОСОВУ.

В настоящее время совет директоров МЦОУ состоит из 7 человек.

Как сообщало УНИАН, в октябре т.г. госконцерн "Ядерное топливо" завершил процедуру приобретения 10% МЦОУ.

Справка УНИАН. В 2007 году Россия и Казахстан создали ОАО "Международный центр по обогащению урана" с целью производства обогащенного гексафторида урана - топлива для изготовления тепловыделяющих элементов, используемых на АЭС.

Акционерами ОАО "МЦOУ" являются госкорпорация "Росатом", РФ (80% акций), АО "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акций) и Государственный концерн "Ядерное топливо", Украина (10% акций). С 2008 года мероприятия по вступлению к МЦЗУ осуществляет ЗАО "Армянская атомная электростанция", Армения (планируется закупка 10% акций).

В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, в соответствии с которым в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии».

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ДК «Газ Украины» обращает внимание руководителей местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на неудовлетворительный уровень расчетов теплопоставщиков за потребленный с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что предприятия ТКЭ задолжали ДК «Газ Украины» за потребленный с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. природный газ около 2,68 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень их расчетов составляет 40%.

Наибольшую задолженность за период с 01.10.10 накопили предприятия ТКЭ Днепропетровской (400,26 млн. грн.), Донецкой (385,1 млн. грн.), Харьковской (361,54 млн. грн.), Одесской (154,37 млн. грн.), Запорожской (147,38 млн. грн.), Луганской (131 млн. грн.), Киевской (118,79 млн. грн.) и Львовской (117,99 млн. грн.) областей.

По состоянию на 27.12.10 задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» составляет 951,2 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 81%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный в текущем отопительном сезоне природный газ имеют теплоснабжающие предприятия Днепропетровской (30%), Закарпатской (31%), Ивано-Франковской (32%), Волынской (33%), Одесской (34%), Ровенской и Кировоградской (по 35%) областей, а также АР Крым (31%).

Кроме того, задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный в течение отопительного сезона 2009-2010 гг., остается непогашенной и превышает 1,79 млрд. грн. (уровень оплаты – 83%).

ДК «Газ Украины» выделяет плановые объемы природного газа на декаду в соответствии с уровнем оплаты теплопроизводителями стоимости природного газа, потребленного с начала отопительного периода (с 01.10.10).

Также компания отмечает, что наличие задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для осуществления своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», снабжение природным газом осуществляется при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины от 02.06.2005 г. №2633-IV «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение в регионах возложена на органы местного самоуправления.

АПК

По информации «АПК-Информ: овощи и фрукты», мандарин продолжает укреплять свои позиции самого популярного фрукта цитрусовой группы на украинском рынке. Особенно показательными являются показатели предновогоднего периода, когда продажи цитрусовых вырастают в несколько раз по отношению к среднегодовому уровню, отмечают эксперты проекта.

Сообщается, что в настоящее время на оптовых рынках Украины предложение мандарина в несколько раз превышает предложение апельсина. Кроме того, немаловажно, что цены на мандарин в среднем на 5-7% ниже, чем на апельсин, что делает его более привлекательным для потребителей в условиях кризиса.

По мнению экспертов, прорыв мандарина в последние годы обусловлен увеличением ассортимента и расширением географии поставок. Если в советские времени мандарин поставлялся почти исключительно из Грузии, то сейчас большие объемы этого фрукта поставляются также из Турции, Пакистана, Испании, Италии, Аргентины, Греции, Израиля, Египта, Кипра и ЮАР. Меньшие объемы ввозятся из Португалии, Китая, Марокко, Уругвая и даже Перу и Сирии.

Особым спросом среди украинцев пользуются бессемянные сорта мандарина с легко отделяющейся кожурой. Кроме того, все чаще украинские потребители различают «мандарин», «танжерин» и «клементин», о чем свидетельствует то, что розничные торговцы стали активно пользоваться данными названиями.

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Скачок цен на овощную продукцию в августе-сентябре т.г., формальным поводом для которого было снижение уровня производства и уменьшение объемов предложения на рынке, удерживает цены на овощную продукцию в Украине на уровне, превышающем цены в ЕС.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), переданному агентству УНИАН.

Как отмечают эксперты, предотвратить подобные проблемы в будущем можно с помощью повышения эффективности производства и усовершенствования инфраструктуры.

По данным Госкомстата, в январе-октябре 2010 г., в сравнении с тем же периодом 2009 г., производство картофеля упало на 6,2%, овощей открытого грунта – на 3,3%. С виду незначительное падение производства сопровождалось более серьезным ростом цен: всего за два месяца – с начала августа до конца сентября – закупочные цены на картофель выросли на 29,6%, а капуста подорожала на 46,7%.

Эксперты отмечают, что причина такой непропорциональности между производственными и ценовыми показателями состоит в структурных проблемах рынка овощей. Например, 95% картофеля производится в хозяйствах населения, которые уже достаточно чутко реагируют на погодные проблемы или даже информационные поводы. Кроме того, увеличение доли сельхозпредприятий не всегда сопровождается внедрением надлежащих технологий, что ведет к колебаниям продуктивности. «Если урожайность картофеля в хозяйствах населения по сравнению с прошлым годом упала на 5,8%, то в сельхозпредприятиях – на 12,4%. В совокупности это привело к тому, что, начиная с августа, цены на овощи поползли вверх», – утверждает эксперт УКАБ Тарас ГАГАЛЮК. Как следствие, сегодня цены в Украине уже превышают европейские: средняя цена капусты белокочанной на отечественных оптовых рынках составляет 4,25 грн. за кг, в то время как в Польше дают 29 евроцентов за кило, а это на 28,5% меньше, чем у нас. По мнению Т.ГАГАЛЮКА, основными причинами такого положения дел являются невысокая эффективность производства овощей в Украине, а также неразвитость инфраструктуры хранения, транспортировки и сбыта.

Транспорт

Государственная автомобильная инспекция планирует возобновить работу стационарных постов дорожно-патрульной службы (ДПС), оборудовав их современными стационарными системами «видеоконтроль» и «Арена», с помощью которых можно в режиме реального времени выявлять водителей, превысивших скорость, лишенных прав на управление автомобилями, а также транспортные средства, находящиеся в розыске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ.

«Вообще сейчас подготовлен проект приказа о возобновлении функций стационарных постов (около 35 постов)», - сказал он, отметив, что работа постов будет возобновлена при условии, если их удастся оснастить вышеуказанными электронными поисковыми системами.

По словам В.ЛОЗОВОГО, в данное время по такому образцу оборудован стационарный пост «Быковня» в Киеве, где проводится эксперимент по использованию современного технического комплекса.

Начальник ГАИ отметил, что методы и способы фиксации правонарушений с помощью названных систем позволяют избегать прямого контакта инспектора ГАИ и водителя, поскольку поисковая система устроена таким образом, что какое-либо постороннее вмешательство в ее работу невозможно. В результате этого технический прибор безошибочно фиксирует правонарушение, а инспектору остается лишь оформить соответствующий протокол.

То есть, как отметил В.ЛОЗОВОЙ, количество выявленных правонарушений всегда равняется количеству составленных протоколов.

По его словам, по окончании эксперимента ГАИ закупит еще 5 таких систем, а затем в сжатые сроки оборудует ими все 35 стационарных постов ДПС.

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Государственная автомобильная инспекция рассчитывает во второй половине 2011 года передать для утверждения в правительство изменения в Правила дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ.

«Я думаю, что во второй половине 2011 года они будут вынесены на утверждение в правительство», - сказал он, отметив, что в этом году ГАИ вынесла на обсуждение общественности и предложила вносить свои предложения по совершенствованию ПДД. В ходе обсуждения ГАИ получила более тысячи предложений, но в ходе их изучения и утверждения должны остаться не более 30.

По словам В.ЛОЗОВОГО, предварительная редакция правил дорожного движения была утверждена в 2001 году, но за этот период был внесен ряд изменений в закон о дорожном движении, Кодекс Украины об административных правонарушениях, другие нормативные документы, в связи с этим необходимо согласовать эти изменения с ПДД.

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АО "ВТБ Банк " и ПАО "Первый Украинский Международный банк" выиграли тендер Приднепровской железной дороги на предоставление финуслуг в части привлечения краткосрочных кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств и долгосрочных кредитных ресурсов для выполнения программы капитальных инвестиций (общая сумма 135,25 млн. грн.). Об этом сообщается на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договоры с банками подписаны 21 декабря т.г.

В частности, ПАО "Первый Украинский Международный банк "предоставит кредит в 7,75 млн. грн. (1-й лот), «ВТБ Банк» - 127,5 млн. грн. тремя лотами (25,5 млн. грн. и по 51 млн. грн.).

Срок поставки — ноябрь 2010 – декабрь 2013 гг.

Напомним, тендер был объявлен в октябре 2010 г.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров в год.

По итогам 2009 года ПЖД увеличила чистую прибыль более чем в два раза, или на 41,757 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 79,953 млн. грн.

Согласно сообщению, в 2009 году железная дорога увеличила чистый доход на 2,3%, или 152 млн. грн., по сравнению с 2008 годом, – до 6,63 млрд. грн.

В 2010 году ПЖД планирует получить чистую прибыль на уровне 2009 года.

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Для оплаты выполненного в 2010 году ремонта дорог во Львове из государственного бюджета выделено 75 миллионов гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, эти средства будут выплачены подрядным организация за ремонт улиц Липинского, Любинской, Городокской и Сахарова во Львове.

27 декабря исполнительный комитет принял решение «О предоставлении согласия на получение финансовой помощи на безвозвратной основе». Средства выделены в соответствии с Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

«В начале года государством было задекларировано выделение 200 миллионов гривень на ремонты дорог. 50 млн. гривень мы получили в начале года, еще 37 миллионов как финансовую помощь получили впоследствии», - сообщил УНИАН и.о. начальника управления капитального строительства Львовского городского совета Игорь ФАЛЮТА.

Напомним, на строительство и реконструкцию дорог к Евро-2012 средства из государственного бюджета выделяют как финансовая помощь на безвозвратной основе.

Криминал

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО прибыл на допрос в следственный отдел прокуратуры г. Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос, по какому делу его вызвали, В.КИРИЛЕНКО сказал: «Я думаю, что речь идет о событиях в Верховной Раде 27 апреля, которые связаны с соглашениями о Черноморском флоте».

Вместе с тем он отметил, что «это не точно, и я думаю, что, вполне возможно, речь будет идти о каких-то других событиях».

В.КИРИЛЕНКО отметил, что уже становятся будничными для оппозиционных политиков вызовы на допросы в прокуратуру. «Я считаю, что это неправильно, и политические преследования любого сорта я лично решительно осуждаю. Я не считаю, что это метод выяснения политических отношений», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

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Бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО перевели для дальнейшего содержания под стражей из учреждения СБУ в Лукьяновский следственный изолятор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по телефону пяти народным депутатам от БЮТ и партии "Народная самооборона" сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА.

Она уточнила, что сейчас находится на территории Лукьяновского СИЗО, где занимается вопросами обеспечения прав арестованных, в частности, и Ю.ЛУЦЕНКО.

Сегодня вышеупомянутые народные депутаты - Олесь ДОНИЙ, Юрий СТЕЦЬ, Юрий ГРЫМЧАК, Андрей ПАВЛОВСКИЙ и Владимир АРЬЕВ - вместе с несколькими десятками журналистов и активистами «Народной самообороны», несмотря на протесты охраны, зашли в Секретариат Омбудсмана. В то же время Н.КАРПАЧЁВОЙ не оказалось на рабочем месте, потому что она находится в Лукьяновском СИЗО. Потому народные депутаты позвонили по телефону ей и договорились о встрече сегодня в 17.00, на которой планируют передать свое обращение с требованиями защитить права Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 декабря, Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Таким образом, суд удовлетворил представление следователя Генеральной прокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО. Позиция прокуратуры основывалась на том, что обвиняемый не являлся к следователю, тем самым грубо нарушил требования, предусмотренные подпиской о невыезде.

Согласно решению суда Ю.ЛУЦЕНКО будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря в Киеве бойцами спецподразделения СБУ “Альфа”.

Погода

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на вторник из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 28 декабря на полуострове прогнозируются сильные дожди.

Спасатели также информируют, что проезд по крымским дорогам обеспечен.

Как сообщало агентство, в соседней с Крымом Херсонской области на 28 декабря объявлено штормовое предупреждение.

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Завтра в Украине сохранится морозная погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 29 декабря облачно. В восточных областях, Приазовье и Крыму дождь с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, гололед, температура ночью и днем 0-5° мороза, местами до 2° тепла, на юге Крыма на протяжении суток 1-6° тепла. На остальной территории без существенных осадков, лишь в западных и северных областях небольшой снег, температура ночью 6-11° мороза, днем 4-9° мороза, в Карпатах ночью 12-17°, днем 10-15° мороза. На дорогах Украины, кроме юга и востока, гололед. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м / с.

В Киевской области завтра облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 4-9° мороза.

В столице также облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 4-6° мороза.

(УНИАН)