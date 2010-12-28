Лукашенко назначил Мясниковича премьер-министром Беларуси

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО назначил премьер-министром страны Михаила МЯСНИКОВИЧА. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси. Ранее М.МЯСНИКОВИЧ занимал должность главы Национальной академии наук. Также А.ЛУКАШЕНКО назначил вице-премьер-министров правительства. Первым вице-премьер-министром остался Владимир СЕМАШКО, вице-премьерами стали возглавлявший ранее «Белагропромбанк» Сергей РУМАС, бывший посол Беларуси в Китае Анатолий ТОЗИК, Валерий ИВАНОВ и Александр КАЛИНИН. Как сообщал УНИАН, 27 декабря А.ЛУКАШЕНКО принял отставку правительства в связи с выборами президента. До 27 декабря правительство Беларуси возглавлял Сергей СИДОРСКИЙ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter