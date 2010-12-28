Главное на 28 декабря (вечер)

Национальный банк Украины отменил ограничение 2-процентного отклонения курса валюты в коммерческих банках от официального курса.

Соответствующее постановление НБУ №544 от 14 декабря т.г. опубликовано сегодня в газете “Урядовый курьер”.

Кроме того, 544-м постановлением НБУ разрешил проводить на валютном рынке операции «своп». К валютным операциям на условиях "своп" отнесены сделки, предусматривающие одновременное заключение договоров, условия которых объединяют покупку или продажу иностранной валюты на условиях "спот" с обратной продажей или покупкой той же валюты на условиях "форвард". В документе отмечается, что оба договора в рамках такой операции должны заключаться с одним и тем же партнером.

Постановлением предусмотрено, что НБУ может проводить валютные интервенции по покупке-продаже иностранной валюты на условиях "своп" сроком до 3-х месяцев.

Постановление №544 вступает в силу с дня официального обнародования.

Кабинет министров Украины назначил ответственными за организацию публичного обсуждения планируемых социально-экономических реформ первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, вице-премьер-министра – министра социальной политики Сергея ТИГИПКО и вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Соответствующее распоряжение №2311 от 15 декабря т.г. размещено на сайте правительства.

В рамках обсуждения реформ центральные органы исполнительной власти должны обеспечить проведение заседаний круглых столов, общественных слушаний, встреч с общественностью, конференций при участии физических лиц, в том числе предпринимателей, представителей общественных организаций, профсоюзов и их объединений, организаций работодателей, юридических лиц, научных работников, экспертов. Кроме того, разъяснения по реформам должны быть размещены в средствах массовой информации и на веб-сайтах органов исполнительной власти.

Военным и силовикам «разрешили» получать пенсию с 45 лет.

Наиболее одиозное положение относительно выплаты пенсий военнослужащим и работникам силовых структур лишь по достижении ими 60-летнего возраста исключено из текста Законопроекта «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» № 7455, благодаря принципиальной позиции профсоюзов, общественных организаций и экспертов, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

Как сообщают в профсоюзах, интересы военных, милиционеров и работников Службы безопасности Украины частично удалось отстоять. Если в законопроекте от 13 декабря 2010 года этой категорий работников пенсии должны были выплачиваться лишь по достижении ими 60 лет, то в доработанном законопроекте от 21 декабря 2010 года этот возраст уменьшен до 45 лет.

В НФПУ обращают внимание на то, что предлагаемые правительством изменения в системе пенсионного обеспечения уже вызвали волну массовых увольнений. Правоохранители и военные стремятся сменить место работы или досрочно выйти на пенсию, пока на них еще не распространяется действие нового закона. В частности, по данным Министерства внутренних дел, рапорты об отставке подали восемь тысяч человек, а, например, из 2700 военнослужащих Управления Государственной охраны намерены уволиться около 900 человек.

«Среди категорий граждан, которые пострадают от правительственных нововведений, будут военнослужащие и силовики. Для них увеличен срок выслуги, необходимой для начисления пенсии, до 25 лет, с существующих в настоящее время 20 лет, а также не будет учитываться так называемый «льготный стаж». Право получать пенсию с 45 лет, а не с 60-ти, как предлагало правительство раньше, является значительным достижением, однако полностью не решает проблемы ухудшения социального положения военных и силовиков», - отметил заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий КАБАНЧЕНКО.

Профсоюзы надеются, что Всенародное общественное обсуждение пенсионной реформы, которое запланировано на январь 2011 года и призвано обсудить основные механизмы и принципы пенсионной реформы ради обеспечения ее действенности, даст возможность решить и проблему пенсионного обеспечения военнослужащих и работников правоохранительных органов.

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в текущем году освоило порядка 400 млн. грн. из 540 млн. грн., предусмотренных из стабилизационного фонда государственного бюджета на реформирование отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, из освоенных средств около 150 млн. грн. было израсходовано на реконструкцию жилого фонда (ремонт жилых домов, лифтов), около 40 млн. грн. – на объекты водоснабжения, около 60 млн. грн. – на объекты теплоснабжения.

В частности, в текущем году были проведены ремонтные работы на 1760 объектах жилого фонда, 25 котельных, установлено более 65 единиц теплогенерирующего оборудования.

При этом в водопроводно-канализационном хозяйстве отремонтировано 54 насосных станции, 14 очистных сооружений, 6 водозаборов, 56 станций водоочистки.

В.ШАПОВАЛЕНКО отметил, что на 2011 год на реформирование жилищно-коммунального хозяйства в государственном бюджете предусмотрено около 400 млн. грн. на программу «Питьевая вода Украины», 100 млн. грн. – на реализацию пилотных проектов, направленных на реконструкцию жилых домов, внедрение энергосберегающих технологий на объектах тепло- и водоснабжения, а также 1 млрд. грн. государственных гарантий под привлечение кредитных ресурсов.

Ветеринарная служба усилила контроль за качеством продукции на рынках накануне праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Виталий БАШИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что контроль за безопасностью пищевых продуктов проводится должным образом на протяжении всего года, «но перед праздниками сильно увеличивается количество желающих нарушить закон и продать свою продукцию более легким путем, не проводя ветеринарно-санитарной экспертизы».

По словам В.БАШИНСКОГО, перед праздниками ветеринарная служба увеличивает внимание к местам реализации продукции, в некоторых местах, где реализуется большое количество туш, увеличивается длина рабочего дня лабораторий ветсанэкспертизы, в некоторых регионах добавляются люди для того, чтобы иметь возможность провести экспертизу в увеличенном объеме, что спровоцировано увеличением реализуемой продукции накануне праздников.

При этом начальник управления по обеспечению карантинных мероприятий МВД Украины Сергей ОКСЮТА подчеркнул, что в предновогодние дни увеличивается объем торговли и, соответственно, увеличивается количество выявленных нарушений. «Учитывая предновогоднюю активизацию торговли и переработки, руководство МВД подготовило план, согласно которому была активизирована работа внутренних дел именно по выявлению некачественной продукции», - сказал С.ОКСЮТА.

Он отметил, что только с 18 декабря, когда была начата отработка этого плана на территории Украины, за 9 дней было изъято более 8,5 тонн продукции, которая признана некачественной, и на сегодня решается вопрос ее утилизации.

С.ОКСЮТА сообщил, что в ходе проверок выявляется большой перечень нарушений. В частности, выявляется просроченная продукция, зафиксированы факты переклеивания бирок, а также реализация продукции без соответствующих документов, гарантирующих безопасность и качество.

При этом специалисты ветмедицины отметили, что в Украине на сегодня существует 1624 действующих рынка и реализуемая на них продукция проходит необходимый контроль безопасности и качества. При этом существует огромное количество стихийных рынков, где продукция никак не контролируется и может стать причиной не только пищевых отравлений, но и инфекций, которые трудно поддаются лечению.

Специалисты призвали население не приобретать продукцию на стихийных рынках, чтобы обезопасить себя от последствий.

(УНИАН)