Анонс на 29 декабря

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится заседание архитектурно-градостроительного совета. Планируется рассмотреть: проект офисно-торгового комплекса по ул. Б.Хмельницкого, 7; градостроительное обоснование строительства торгового центра между просп. Броварским и ул. Киото и другие проекты.

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Виталия Захарченко, главы Государственной налоговой службы Украины.

* Состоится итоговая пресс-конференция главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова.

* Вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор Тихонов примет участие в открытии медицинской амбулатории общей практики семейной медицины в с.Бышив Макаровского района Киевской области.

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