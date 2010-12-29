Тимошенко сегодня в очередной раз вызывают на допрос в Генпрокуратуру

Лидера партии "Батьківщина" Юлию ТИМОШЕНКО сегодня в очередной раз вызывают на допрос в Главное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, она вызвана к следователю на 12.00.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Ю.ТИМОШЕНКО выдвинуто обвинение в том, что она «действуя умышленно, в личных интересах, решила единолично принять решение об использовании части денег, поступивших от продажи квот на выбросы парниковых газов и имевших целевое назначение, на покрытие расходов Государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

24 декабря генеральный прокурор Виктор ПШОНКА сообщил, что ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании 180 и 200 млн. евро, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.