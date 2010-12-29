ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Янукович подписал госбюджет-2011», в котором пишет – Президент также дал поручений…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-podpisal-gosbjudzhet-20-149452/

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Также «Дело» публикует материал «Чехия может на неделю закрыть консульство в Киеве, чтобы убрать визовых мошенников», в котором пишет – чешское посольство призывает власти Украины навести порядок перед консульствами: разогнать мошенников – визовых посредников. Иначе чешские дипломаты грозятся закрыть на неделю консульство и таким образом привлечь внимание украинской милиции к проблеме…

http://delo.ua/world/chehija-mozhet-na-nedelju-zakryt-149406/

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«Газета по-киевски» в публикации «Лети, доллар, НБУ отпускает» пишет – коммерческим банкам разрешили менять курс, как они хотят, хоть сто раз в день. Народ сможет ощутить на себе все «прелести» этого решения в дни «расплаты» по валютным кредитам…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/29/091057.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Шустера «национализировали» пишет – с 21 января ток-шоу «Шустер live» будет выходить на Первом Национальном. У канала, который давно и безнадежно считается периферийным, появился шанс, что его, наконец-то, действительно начнут смотреть…

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/29/034136.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Луценко получил нижнюю койку и камеру с телевизором» пишет – экс-глава МВД сидит в СИЗО со Зваричем, Флетчером и «черным трансплантологом»…

http://www.segodnya.ua/news/14209234.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Янукович встретит Новый год в Карпатах, Юля - в Конча-Заспе, а Шева - на Карибах» подает результаты собственного исследования, где, как и с кем випы отметят наступающий праздник…

http://www.segodnya.ua/news/14209192.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рада ликвидирует миноритариев как класс?» пишет – ВР изменила законодательство об акционерных обществах, обязав миноритариев продавать принадлежащие им ценные бумаги по первому требованию собственника 95% акций АО. Эксперты ожидают сокращения free float по ряду ликвидных бумаг...

http://economics.unian.net/rus/detail/72415

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Пограничная побудка в поезде «Киев-Москва» отменяется...» пишет – пассажиры поезда №1/2 "Киев-Москва", пересекая украинскую границу, могут ночью спать спокойно – «побудка» отменяется. «Укрзализныця», таможня и пограничники начали эксперимент по внедрению упрощенной процедуры пограничных формальностей и таможенного контроля... (Фоторепортаж)

http://economics.unian.net/rus/detail/72303

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Сор из дворца» пишет – автором разоблачительного письма президенту РФ о коррупции в окружении премьера действительно оказался партнер питерских друзей Владимира Путина бизнесмен Сергей Колесников. Он заявил «Ведомостям», что такова его гражданская позиция…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252708/sor_iz_dvorca

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Также «Ведомости» в публикации «Сделка года M&A в мире: слияние телекоммуникационных активов Карлоса Слима» пишут – крупнейшей сделкой уходящего года на мировом рынке слияний и поглощений стало приобретение Carso Global Telecom со стороны America Movil. Это было объединение двух мексиканских компаний, принадлежащих бизнесмену Карлосу Слиму, богатейшему человеку на планете…

http://www.vedomosti.ru/newsline/news/1180646/sdelka_goda_ma_v_mire_sliyanie_telekommunikacionnyh_aktivov

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Издание «Известия» в публикации «Кредиты подешевеют» пишет – ставка по кредитам не должна сдерживать развитие экономики. Сейчас она составляет 11,4%, Центробанк и правительство будут ее снижать, пообещал премьер-министр Владимир Путин…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150094/

(УНИАН)