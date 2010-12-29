ВАСУ рассмотрит иск о признании незаконной ратификации соглашения о пребывании ЧФ РФ в Крыму

Высший административный суд Украины (ВАСУ) планирует 11 января 2011 года рассмотреть иск юриста из Крыма Константина КУЛАКА, который требует признать незаконной процедуру ратификации Верховной Радой соглашения о продолжении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымской организации Украинской народной партии (УНП).

В сообщении напоминается, что Президенты России и Украины в апреле подписали соглашение, которым продлили пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующей пролонгации действия соглашения на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. После этого парламенты двух стран ратифицировали соглашение.

По данным УНП, 40-летний юрист из Феодосии К.КУЛАК 5 мая подал в суд административный иск о признании противоправными действия народных депутатов Украины в ходе пленарного заседания 27 апреля 2010 года, когда проходила ратификация соглашения.

«Опираясь на доступные для общего доступа документальные данные на официальном сайте Верховной Рады Украины, истец доказал, что результаты того голосования народных депутатов Украины должны быть признаны противоправными, поскольку они являются недостоверными и приняты при нарушении процедуры голосования. В случае удовлетворения иска на таком основании законы, принятые 27 апреля 2010 года, должны быть Верховной Радой Украины, как ответчиком, признаны утратившими силу. Феодосийский юрист успел подать иск буквально за несколько дней до того, как Верховная Рада опомнилась и 13 мая 2010 года законом фактически запретила обжаловать собственные действия, которые все чаще не вписываются в цивилизованные рамки современного общества», - сказано в сообщении крымской ячейки УНП.

По информации партии, постановление Окружного административного суда города Киева от 11 мая, которым исковое заявление было оставлено без движения, К.КУЛАК обжаловал в Киевском апелляционном административном суде. 29 июля суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу и обязал Окружной админсуд Киева принять иск к рассмотрению, но тот 6 сентября передал дело в ВАСУ.

«Дело поступило в Высший административный суд Украины еще в октябре, но только 20 декабря КУЛАКУ сообщили, что рассмотрение его иска к ВР в суде наконец-то назначенно на 11 января 2011 года», - сказано в сообщении.

Лидер Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН в комментарии УНИАН заявил, что в партии довольны тем, что дело дошло до рассмотрения в суде.

«На глазах украинцев в апреле происходило унижение закона. Человек смелый, который подала иск. Мы гордимся, что это крымчанин. Мы надеемся, что общественность обратит внимание на этот суд», - сказал О.ФОМУШКИН.

Он выразил надежду, что решение суда относительно «харьковских соглашений» будет справедливым.