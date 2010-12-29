Прошла акция «Черноморнефтегаз» - детям»

В рамках традиционной благотворительной акции «Черноморнефтегаз» - детям» нефтегазовая компания подарила настоящий праздник для 600 детей из многодетных семей Черноморского района и семей работников предприятия, а также для воспитанников подшефной Черноморской школы-интерната, среди которых есть дети-сироты.

Ребятишек в возрасте от 5 до 10 лет компания пригласила в празднично украшенный Новоселовский Дом культуры. Здесь их радушно встречали у сверкающей огоньками нарядной елки Дед Мороз со Снегурочкой, вовлекая в веселый и радостный хоровод. Звучали шутки-прибаутки, песни, стихи о зиме и Новом годе. Каждого исполнителя этого непроизвольного концерта присутствующие щедро награждали аплодисментами, а главные действующие персонажи новогодних торжеств – Дед Мороз и Снегурочка – одаривали щедрыми призами.

А затем дети окунулись в перипетии новогоднего мюзикла по мотивам любимой сказки Алексея Толстого «Золотой ключик», который сыграли и спели для них артисты из Ялты и Симферополя.

Да, в жизни есть место для прекрасных чудес. Надо только верить в себя и настойчиво добиваться цели. Тогда непременно исполнятся самые заветные желания, которые откроются словно золотым ключиком.

После представления еще долго в фойе Дома культуры звучала музыка, песни и царило веселье. С хорошим настроением и подарками от ГАО «Черноморнефтегаз» дети расходились по домам, побывав несколько часов в чудесной и доброй сказке.

Всего в местах дислоцирования структурных подразделений компании – Черноморском и Ленинском районах - ГАО «Черноморнефтегаз» вручило детям на новогодних праздничных мероприятиях свыше 1,5 тыс. подарочных наборов.