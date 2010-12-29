Астрологи рассказали, каким будет для Украины 2011 год

Ряд астрологов прогнозирует, что 2011 год для Украины будет непростым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказали астрологи Павел МИХЛИН, Елена ОСИПЕНКО и Галина ПОБЕРЕЖНАЯ.

Говоря о том, каким будет следующий год для Украины, П.МИХЛИН сказал: «Год для Украины будет достаточно сложным и, думаю, что все будет непросто». По его словам, основные неудачи и проблемы будут связаны с попытками власти наладить отношения с социумом, в экономической политике будут изменения, но глобального позитива ожидать не следует. Кроме того, по мнению астрологов, в 2011 году ухудшится имидж и положение Украины на международной сфере, несмотря на то, что власти будут пытаться что-либо сделать, но в реалиях это будет малопродуктивно.

В свою очередь, Г.ПОБЕРЕЖНАЯ согласилась с коллегой, отметив, что наступающий год, по ее прогнозам, действительно будет тяжелым. По словам астролога, «положение страны критическое, и народ будет поставлен в жесткие рамки давления и ограничения, и народ перед ними будет бессилен». По мнению Г.ПОБЕРЕЖНОЙ, в следующем году продолжится наступление на свободу слова, давление на оппозицию, дальнейшее разложение судебной системы, коррупцию искоренить не удастся. Кроме того, астролог не исключает в 2011 году совершения убийств по политическим мотивам, перестановок в органах власти. Также, по ее словам, в Украине могут произойти наводнения, техногенные катастрофы, страну ожидают финансово-экономические трудности, налоговое давление.

К позитивным прогнозируемым событиям следующего года Г.ПОБЕРЕЖНАЯ отнесла хороший урожай, несмотря на достаточно жаркий август, оживление банковской системы, получение кредита от Международного валютного фонда и усиление влияния России.

Также, по мнению астролога, в 2011 году будет разрушаться все, что связано с личной выгодой в ущерб общественной, несмотря на массовое распространение коррупции в стране.

В свою очередь, Е.ОСИПЕНКО отметила, что пик политических проблем и противоречий следует ожидать, начиная с февраля. Однако в последующем ситуация будет достаточно стабильной, а наибольший позитив для Украины следует ожидать в конце года. По ее словам, сложные моменты, которые возникнут, можно будет решить, если каждый представитель общества будет уважать Закон. В целом же, отметила Е.ОСИПЕНКО, грядущий год будет достаточно стабильным. Астролог прогнозирует, что количество партий в Украине уменьшится, а работа оставшихся будет сбалансированной. Также астролог предполагает, что в наступающем году украинская власть будет работать более активно в сфере предотвращения коррупции.