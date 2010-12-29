Луценко "привязали" к отравлению Ющенко. Предъявлено обвинение

Экс-министру внутренних дел, лидеру «Народной самообороны» Юрию ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона» со ссылкой на адвоката Ю.ЛУЦЕНКО Игоря ФОМИНА.

В частности, по его словам, Ю.ЛУЦЕНКО сегодня был доставлен из Лукьяновского СИЗО в Главное следственное управлению Генеральной прокуратуры для предъявления ему обвинения.

Как сообщил И.ФОМИН, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас Ю.ЛУЦЕНКО находится в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО задержан 26 декабря подразделением СБУ «Альфа» у его дома.

Ранее Ю.ЛУЦЕНКО было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявлял, что его пытаются "привязать" к делу об отравлении экс-президента В.ЮЩЕНКО.