Главное на 29 декабря

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», а также Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, с целью усовершенствования механизмов формирования государственного бюджета, недопущения сужения полномочий органов местного самоуправления, обеспечения соблюдения принципов прозрачности и справедливости во время исполнения Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» и других законодательных актов Президент поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ разработать и в установленном порядке внести в Верховную Раду Украины проект закона Украины о внесении ряда изменений в действующее законодательство.

Они, в частности, касаются: обеспечения скорейшего пересмотра размера прожиточного минимума для детей; зачисление в бюджет г. Киева 100% налога на доходы физических лиц; отнесение к полномочиям Верховной Рады Украины (Верховной Рады АРК, местного совета) согласования решения Кабинета министров Украины относительно передачи бюджетных назначений от одного главного распорядителя бюджетных средств к другому, перераспределения расходов государственного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Украины, а также распределению и перераспределению объема субвенций и дополнительных дотаций из государственного бюджета в местные бюджеты; определение в Кодексе Украины о недрах и Законе Украины «О нефти и газе» исчерпывающих оснований предоставления специальных разрешений на пользование недрами без проведения аукционов; обеспечение соблюдения прав органов местного самоуправления во время установления в Законе Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" порядка предоставления недвижимого имущества в аренду, которое не используется ими для осуществления своих функций; ограничение государственного регулирования относительно обязательности выплаты дивидендов в государственный бюджет в части распространения такого регулирования только на хозяйственные общества, доля государства в уставном капитале которых составляет 50% и больше, а также хозяйственные общества, 50% и больше акций (доли, паев) которых находятся в уставных капиталах других хозяйственных обществ, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций.

Кроме того, Президент поручил премьер-министру Н.АЗАРОВУ и председателю НБУ Сергею АРБУЗОВУ разработать и внести в Верховную Раду Украины согласованный проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Национальном банке Украины», направленном на обеспечение независимости НБУ во время составления и выполнения сметы доходов и расходов центрального банка.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила с 1 января предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей, а также для бюджетных организаций на 4,3%, или на 94,8 грн. - до 2,282 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Об этом УНИАН сообщили в комиссии.

В последний раз предельный уровень цен для этих категорий потребителей пересматривался регулятором в июле т.г., в результате чего с 1 августа предельная цена на газ для них была повышена на 9,8% или на 194,4 грн. - до 2 тыс. 187,2 грн. за тыс.куб. м.

Промышленным потребителям и бюджетным организациям поставляется импортируемый природный газ. Ранее со ссылкой на источник в правительстве сообщалось, что в первом квартале 2011 года цена на импортный газ составит около 260-262 долл. за тыс. куб. м, что на 3,1-3,9% больше, цены импорта в IV квартале текущего года.

Высший административный суд Украины (ВАСУ) планирует 11 января 2011 года рассмотреть иск юриста из Крыма Константина КУЛАКА, который требует признать незаконной процедуру ратификации Верховной Радой соглашения о продолжении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымской организации Украинской народной партии (УНП).

В сообщении напоминается, что Президенты России и Украины в апреле подписали соглашение, которым продлили пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующей пролонгации действия соглашения на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. После этого парламенты двух стран ратифицировали соглашение.

По данным УНП, 40-летний юрист из Феодосии К.КУЛАК 5 мая подал в суд административный иск о признании противоправными действия народных депутатов Украины в ходе пленарного заседания 27 апреля 2010 года, когда проходила ратификация соглашения.

«Опираясь на доступные для общего доступа документальные данные на официальном сайте Верховной Рады Украины, истец доказал, что результаты того голосования народных депутатов Украины должны быть признаны противоправными, поскольку они являются недостоверными и приняты при нарушении процедуры голосования. В случае удовлетворения иска на таком основании законы, принятые 27 апреля 2010 года, должны быть Верховной Радой Украины, как ответчиком, признаны утратившими силу. Феодосийский юрист успел подать иск буквально за несколько дней до того, как Верховная Рада опомнилась и 13 мая 2010 года законом фактически запретила обжаловать собственные действия, которые все чаще не вписываются в цивилизованные рамки современного общества», - сказано в сообщении крымской ячейки УНП.

По информации партии, постановление Окружного административного суда города Киева от 11 мая, которым исковое заявление было оставлено без движения, К.КУЛАК обжаловал в Киевском апелляционном административном суде. 29 июля суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу и обязал Окружной админсуд Киева принять иск к рассмотрению, но тот 6 сентября передал дело в ВАСУ.

«Дело поступило в Высший административный суд Украины еще в октябре, но только 20 декабря КУЛАКУ сообщили, что рассмотрение его иска к ВР в суде наконец-то назначенно на 11 января 2011 года», - сказано в сообщении.

Лидер Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН в комментарии УНИАН заявил, что в партии довольны тем, что дело дошло до рассмотрения в суде.

«На глазах украинцев в апреле происходило унижение закона. Человек смелый, который подала иск. Мы гордимся, что это крымчанин. Мы надеемся, что общественность обратит внимание на этот суд», - сказал О.ФОМУШКИН.

Он выразил надежду, что решение суда относительно «харьковских соглашений» будет справедливым.

Средняя заработная плата по Украине в ноябре 2010 года увеличилась на 31 грн., по сравнению с октябрем т.г., а по сравнению с началом года – на 437 грн. и на 1 декабря 2010 года составила 2 353 грн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, это данные по предприятиям и их отдельным подразделениям с количеством наемных работников 10 и более человек.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в ноябре, по сравнению с октябрем, выросла на 83 грн. – до 3 617 грн. (с начала года выросла на 648 грн.), по Киевской области – сократилась на 5 грн., до 2 372 грн. (с начала года выросла на 465 грн.), по Донецкой области – увеличилась на 50 грн., до 2 733 грн. (с начала года – на 550 грн.), по Днепропетровской области – выросла на 8 грн., до 2 456 грн. (с начала года – на 423 грн.).

Самый низкий уровень средней заработной платы по итогам ноября зафиксирован в Тернопольской области – 1 762 грн. (рост в ноябре на 30 грн., с начала года – на 376 грн.) и Черниговской – 1 779 грн. (рост в ноябре на 9 грн., с начала года – на 356 грн.).

Уровень среднемесячной зарплаты в Украине в январе-ноябре т.г. составил на 2 205 грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в статью 14 Закона Украины «Об информации» относительно защиты информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят парламентом 2 декабря. Закон предусматривает, что основными видами информационной деятельности являются получение, использование, распространение, защита и хранение информации.

Защита информации - это комплекс правовых, организационных, информационно-телекоммуникационных средств и мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированных действий относительно информации. Получение, использование, распространение, защита и хранение документируемой или публично объявляемой информации осуществляется в порядке, предусмотренном этим законом и другими законодательными актами в сфере информации.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в ноябре 2010 года выросла на 4,4% и на 1 декабря т.г. составила 1,341 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, с начала года задолженность по выплате зарплаты сократилась на 9%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 декабря т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 декабря т.г. составила 253,6 млн. грн. (с начала года сократилась на 4,7%, в ноябре выросла на 0,5%), в Луганской – 116,4 млн. грн. (с начала года сократилась на 12,1%, в ноябре выросла на 1,7%), в Харьковской областях – 143,5 млн. грн. (с начала года выросла на 20,1%, в ноябре – на 11,2%), в Киеве – 131,4 млн. грн. (с начала года сократилась на 6,4%, в ноябре выросла на 7,4%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 5 областях Украины, а также в Севастополе.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 18 областях и в Киеве. В АР Крым уровень задолженности не изменился, по сравнению с началом года, и на 1 декабря составил 74,5 млн. грн.

В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 декабря т.г. зафиксирован в Черновицкой – 3,9 млн. грн. (с начала года сократилась на 31,6%, в ноябре – на 11,4%), в Ривненской – 8,4 млн. грн. (с начала года сократилась в два раза, в ноябре – без зменений), Ивано-Франковской областях – 8,6 млн. грн. (с начала года сократилась на 6,5%, в ноябре – на 2,3%).

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок уплаты единого налога.

Правительственным постановлением от 27 декабря 2010 года №1196, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина, вносятся изменения в постановление от 16 марта 2000 года №507.

Документом в частности предусматривается, что распределение уплаченных субъектами малого предпринимательства сумм единого налога Государственной казначейской службой не будет осуществляться с 1 января 2011 года.

Предусматривается, что субъект малого предпринимательства будет уплачивать 43% начисленного единого взноса на счета соответствующего бюджета, 57% - на счета органов Пенсионного фонда, как часть суммы единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-ноябрь 2010 года вырос на 30%, за ноябрь вырос на 1,2% – до 51,876 млрд. долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По состоянию на 30 ноября 2010 года, государственный и гарантирован государством долг Украины составлял 411 млрд. 793,093 млн. грн. или 51 млрд. 876,177 млн. долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 257 млрд. 988,405 млн. грн. (62,65% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 32 млрд. 500,429 млн. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 153 млрд. 804,689 млн. грн. (37,35%) или 19 млрд. 375,749 млн. долл.

Государственный долг Украины составлял 311 млрд. 352,531 млн. грн. (75,61%) или 39 млрд. 223,045 млн. долл. Государственный внешний долг составлял 171 млрд. 385,594 млн. грн. (41,62%) или 21 млрд. 590,526 млн. долл. Государственный внутренний долг составлял 139 млрд. 966,937 млн. грн. (33,99%) или 17 млрд. 632,519 млн. долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 100 млрд. 440,562 млн. грн. (24,39%) или 12 млрд. 653,132 млн. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 86 млрд. 602,811 млн. грн. (21,03%) или 10 млрд. 909,903 млн. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 837,751 млн. грн. (3,36%) или 1 млрд. 743,229 млн. долл.

При этом государственный внешний долг увеличился на 35 млрд. 459,364 млн. грн. (53,69%), государственный внутренний долг увеличился на 48 млрд. 896,860 млн. грн. (47,56%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 9 млрд. 532,747 млн. грн. (10,48%).

(УНИАН)