Семи бывшим кандидатам в президенты Беларуси предъявлено обвинение в организации действий, которые привели к массовым беспорядкам 19 декабря.

Тогда милиция жестко подавила многотысячную акцию протеста против фальсификации итогов выборов, на которых победителем объявлен Александр ЛУКАШЕНКО, сообщает NEWSru со ссылкой на «Хартию’97».

Обвинение предъявлено Андрею САННИКОВУ, Владимиру НЕКЛЯЕВУ, Николаю СТАТКЕВИЧУ, Виталию РЫМАШЕВСКОМУ, Алексею МИХАЛЕВИЧУ (им определен срок нахождения под стражей - 2 месяца), а также Григорию КОСТУСЁВУ и Дмитрию УССУ. Последние остаются под подпиской о невыезде.

Экс-кандидатов в президенты обвиняют по статье "массовые беспорядки", что может грозить лишением свободы на срок от 5 до 15 лет за организацию. Участие в беспорядках наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как передает ИТАР-ТАСС, белорусские оппозиционные СМИ со ссылкой на адвоката Тамару СИДОРЕНКО сообщают, что бывший кандидат в президенты, известный поэт В.НЕКЛЯЕВ перенес гипертонический криз. Состояние его здоровья неудовлетворительное, у него заторможена речь.

Всего по делу о массовых беспорядках в Минске проходят более 25 человек, около 20 из которых находятся в СИЗО КГБ Беларуси.