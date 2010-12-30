Анонс на 30 декабря

30.12.2010 Заседание НКРЭМероприятие на АНТК Антонова к 90-летию заводаПресс-конференция "Результаты работы Укравтодора"

* Состоится заседание НКРЭ. * На АНТК Антонова состоится мероприятие, посвященное 90-летию заводу. * Пресс-конференция председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Владимира Демишкана на тему: «Результаты работы Укравтодора за 2010 год. Проблемы и перспективы развития дорожной отрасли». *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98

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