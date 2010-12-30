Луценко обжаловал свой арест

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО обжаловал в Апелляционном суде Киева решение Печерского районного суда столицы об изменении ему подписки о невыезде на содержание под стражей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», сегодня апелляционную жалобу подал в суд адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН.

«ЛУЦЕНКО Юрий Витальевич не соглашается с указанным постановлением Печерского районного суда г. Киева, поскольку оно является безосновательным, необоснованным, грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины и постановлению Пленума Верховного Суда Украины…», - сказано в жалобе.

Защита считает, что постановление Печерского райсуда является необоснованным и подлежит отмене из-за грубых нарушений законов.

В частности, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, единственное основание для изменения меры пресечения - когда обвиненный без разрешения следователя отлучается «из зарегистрированного места проживания или пребывания или с места временного нахождения».

Адвокат отмечает, что никаких других оснований закон не предусматривает, а в представлении следователя не было указано, когда именно Ю.ЛУЦЕНКО отлучился без разрешения следователя. «Также 27 декабря 2010 года на судебном заседании не были установлены факты нарушения обвиняемым ЛУЦЕНКО Ю.В. избранной ему меры пресечения», - указывает И.ФОМИН.

Защита отметила, что во время досудебного следствия в прокуратуры не было никаких претензий относительно попытки Ю.ЛУЦЕНКО уклониться от следствия, помешать установлению истины или продолжить преступную деятельность.

Адвокат считает, что претензии прокуратуры к Ю.ЛУЦЕНКО относительно якобы медленного ознакомления с делом свидетельствуют о непонимании или о неверном толковании судьей нормы Уголовно-процессуального кодекса, поскольку это - не процессуальное действие следователя, который брал расписки с Ю.ЛУЦЕНКО появляться для ознакомления с делом, а безусловное право обвиняемого.

К тому же, отмечает И.ФОМИН, обвиняемый имеет право знакомиться со всеми материалами дела, тогда как следователь вынес незаконное постановление, которым ограничил предоставление материалов дела: обвиняемому ежедневно выдавался лишь один том, и только по окончании ознакомления с ним - следующий.

Адвокат указывает, что о заседании Печерского райсуда 27 декабря он узнал за 20 минут до его начала, сути дела, по которому должно было состояться заседание, он не знал, материалов этого дела он не имел, но судья отклонила ходатайство отложить заседание и дать возможность защите подготовиться к суду.

«Судья не предоставила возможности ни защите, ни самому ЛУЦЕНКО Ю.В. ознакомиться с материалами, которыми досудебное следствие обосновывает необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Судья не предоставила такой возможности даже на следующий день, 28 декабря 2010 года», - отметил в жалобе защитник, добавив, что этим судья нарушила Конвенцию о защите прав человека и его основополагающих свобод.

Защита обратила внимание на то, что судья нарушила и норму закона, согласно которой обе стороны процесса пользуются равными правами и свободой в предоставлении доказательств, их исследовании и доведении их убедительности перед судом.

По мнению адвоката, отсутствуют какие-либо предусмотренные процессуальным законодательством Украины основания для изменения Ю.ЛУЦЕНКО ранее избранной ему меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

«Изменение ЛУЦЕНКО Ю.В. меры пресечения и подписки о невыезде на содержание под стражей фактически является ограничением обвиняемого в его праве на ознакомление с материалами дела и оказанием на него давления», - считает адвокат.

Также к апелляционной жалобе добавлено ходатайство около 50 народных депутатов, которые хотят взять Ю.ЛУЦЕНКО на поруки, «что, безусловно, свидетельствует о том, что он никогда не намеревался нарушать подписку о невыезде и не будет нарушать ее в будущем, а поэтому и оснований для его задержания не было».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря подразделом СБУ «Альфа» у его дома в Киеве.

Ранее Ю.ЛУЦЕНКО было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела относительно отравления В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.