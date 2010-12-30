Главное на 30 декабря (день)

Межведомственная комиссия по международной торговле прекратила специальное расследование в отношении импорта в страну ферросплавов, независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете “Урядовый курьер” от 25 декабря.

Как отмечается в сообщении, импорт в Украину ферросплавов в период расследования не осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые бы нанесли или угрожали причинить значительный ущерб национальному товаропроизводителю.

Межведомственная комиссия также напоминает, что расследование в отношении импорта ферросплавов было возбуждено по инициативе Украинской ассоциации производителей ферросплавов от имени Никопольского, Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов.

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО обжаловал в Апелляционном суде Киева решение Печерского районного суда столицы об изменении ему подписки о невыезде на содержание под стражей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», сегодня апелляционную жалобу подал в суд адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН.

«ЛУЦЕНКО Юрий Витальевич не соглашается с указанным постановлением Печерского районного суда г. Киева, поскольку оно является безосновательным, необоснованным, грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины и постановлению Пленума Верховного Суда Украины…», - сказано в жалобе.

Защита считает, что постановление Печерского райсуда является необоснованным и подлежит отмене из-за грубых нарушений законов.

В частности, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, единственное основание для изменения меры пресечения - когда обвиненный без разрешения следователя отлучается «из зарегистрированного места проживания или пребывания или с места временного нахождения».

Адвокат отмечает, что никаких других оснований закон не предусматривает, а в представлении следователя не было указано, когда именно Ю.ЛУЦЕНКО отлучился без разрешения следователя. «Также 27 декабря 2010 года на судебном заседании не были установлены факты нарушения обвиняемым ЛУЦЕНКО Ю.В. избранной ему меры пресечения», - указывает И.ФОМИН.

Защита отметила, что во время досудебного следствия в прокуратуры не было никаких претензий относительно попытки Ю.ЛУЦЕНКО уклониться от следствия, помешать установлению истины или продолжить преступную деятельность.

Адвокат считает, что претензии прокуратуры к Ю.ЛУЦЕНКО относительно якобы медленного ознакомления с делом свидетельствуют о непонимании или о неверном толковании судьей нормы Уголовно-процессуального кодекса, поскольку это - не процессуальное действие следователя, который брал расписки с Ю.ЛУЦЕНКО появляться для ознакомления с делом, а безусловное право обвиняемого.

К тому же, отмечает И.ФОМИН, обвиняемый имеет право знакомиться со всеми материалами дела, тогда как следователь вынес незаконное постановление, которым ограничил предоставление материалов дела: обвиняемому ежедневно выдавался лишь один том, и только по окончании ознакомления с ним - следующий.

Адвокат указывает, что о заседании Печерского райсуда 27 декабря он узнал за 20 минут до его начала, сути дела, по которому должно было состояться заседание, он не знал, материалов этого дела он не имел, но судья отклонила ходатайство отложить заседание и дать возможность защите подготовиться к суду.

«Судья не предоставила возможности ни защите, ни самому ЛУЦЕНКО Ю.В. ознакомиться с материалами, которыми досудебное следствие обосновывает необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Судья не предоставила такой возможности даже на следующий день, 28 декабря 2010 года», - отметил в жалобе защитник, добавив, что этим судья нарушила Конвенцию о защите прав человека и его основополагающих свобод.

Защита обратила внимание на то, что судья нарушила и норму закона, согласно которой обе стороны процесса пользуются равными правами и свободой в предоставлении доказательств, их исследовании и доведении их убедительности перед судом.

По мнению адвоката, отсутствуют какие-либо предусмотренные процессуальным законодательством Украины основания для изменения Ю.ЛУЦЕНКО ранее избранной ему меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

«Изменение ЛУЦЕНКО Ю.В. меры пресечения и подписки о невыезде на содержание под стражей фактически является ограничением обвиняемого в его праве на ознакомление с материалами дела и оказанием на него давления», - считает адвокат.

Также к апелляционной жалобе добавлено ходатайство около 50 народных депутатов, которые хотят взять Ю.ЛУЦЕНКО на поруки, «что, безусловно, свидетельствует о том, что он никогда не намеревался нарушать подписку о невыезде и не будет нарушать ее в будущем, а поэтому и оснований для его задержания не было».

Акции украинской угольной компании Sadovaya Group в первый день торгов на Варшавской фондовой бирже подорожали на 16,3% - до 10 злотых за бумагу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, Sadovaya Group стала 401 компанией, акции которой котируются на основном рынке ВФБ и 27 иностранной компанией.

В первые полчаса торгов акции которовались в районе 9,60-9,80 злотых за штуку.

Кабинет министров перераспределил 36 млн. 715 тыс. грн. средств Стабилизационного фонда в пользу выплаты зарплаты шахтерам.

Соответствующее постановление №1202 от 22 декабря размещено на сайте правительства.

Согласно документу, 31 млн. 185 тыс. грн. из этих средств будут выделены за счет сокращения расходов по финансированию инвестиционных проектов строительства и технической переоснащения торфодобывающих предприятий, 5 млн. 530 тыс. грн. – за счет сокращения финансирования проектов ликвидации шахт.

Министерство инфраструктуры не допустило загрязнения акватории Черного моря от севшего на мель 17 декабря 2010 теплохода «Ibrahim-Y» (флаг Камбоджи) в 800 метрах от западного побережья Крыма в районе мыса Тарханкут. Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, несколько дней доступ на судно был невозможен из-за сложных погодных условий.

В связи с возможностью загрязнения окружающей среды остатками топлива на борту судна Министерство инфраструктуры провело совещание с участием руководства Госпогранслужбы, Государственной таможенной службы, МЧС и других соответствующих служб с просьбой ускорить выдачу разрешения на свободный доступ на судно, удаление с судна «Ibrahim -Y», остатков топлива и нефтесодержащих смесей и выгрузки части груза.

По результатам проведенного совещания уже к концу 28 декабря разрешение на свободный доступ на судно был предоставлен, с утра 29 декабря уже начались активные работы по подводному и надводному обследованию судна для определения вариантов быстрого устранения возможной опасности.

Сейчас на борту судна находится около 40 тонн топлива и 2 тонн смазочных материалов.

«Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с соответствующими представителями государственных органов, что позволит как можно скорее провести работы по минимизации ущерба от этой аварийного события, что особенно важно с учетом сезона зимнего периода», - отметил заместитель председателя Укрморречфлота – главный государственный инспектор по безопасности судоходства Илья ТИХОНОВ.

Проектом бюджета столицы на 2011 год на потребности отрасли жилищно-коммунального хозяйства запланировано выделить почти 453 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместителя председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

В то же время, по его словам, реформирование жилищно-коммунального хозяйства нуждается в более значительных расходах бюджета.

«К сожалению, в нынешних условиях бюджет города Киева не может одновременно решить все проблемы этой отрасли. Инженерная сеть города не обновлялась несколько десятилетий, поэтому за один год модернизировать систему невозможно. Мы изыскали максимум средств на эти потребности, и будем в дальнейшем проводить активный поиск инвесторов для этой отрасли», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, за счет специального фонда бюджета Киева предусматриваются расходы на капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства, в том числе на погашение задолженности за выполненные в прошлые годы работы по капремонту жилищного фонда, внутриквартальных сетей, замены и модернизации лифтов, на общую сумму 205,2 млн. грн.

«Планируется, что за счет выделенных средств будет выполнено строительство и перекладка 14,4 км водопроводов, 7,9 км канализации. Кроме того, будет проводиться работа по реконструкции тепловых пунктов и оснащении жилищного фонда домовыми счетчиками тепла», – объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

(УНИАН)