В Украине с 1 января заработают 28 законов, 19 актов Кабмина и 1 постановление ВР

С 1 января 2011 года в Украине вступают в силу 28 законов, 18 постановлений и 1 распоряжение Кабинета министров, а также 1 постановление Верховной Рады Украины.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на Единый государственный реестр нормативно-правовых актов, держателем которого является Министерство юстиции.

Так, по словам министра юстиции, в первый день нового года вступают в силу полностью или частично 6 базовых законов и 22 закона, которыми вносятся изменения в действующее законодательство. В частности, 13 законов в финансово-экономической сфере, 4 – в социальной сфере, 3 – в правовой сфере, 3 – в сфере государственного управления, 1 закон в сфере технической безопасности и безопасности труда, 1 – в сфере физической культуры и спорта, 1 – в научно-технической сфере, 1 – в сфере здравоохранения, 1 – в сфере культуры.

Среди базовых законов 1 января вступает в силу Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Кроме того, вступают в силу основные положения Налогового кодекса Украины. За исключением:

- подпункта 20.1.15.2 пункта 20.1 статьи 20 Кодекса, который вступает в силу с 1 января 2015 года;

- статьи 39 Кодекса, которая вступает в силу с 1 января 2013 года;

- абзаца третьего пункта 46.2 статьи 46, который вступает в силу с 1 января 2012 года;

- раздела III Кодекса, который вступает в силу с 1 апреля 2011 года;

- подпункта 164.2.8 пункта 164.2 статьи 164 Кодекса в части включения в общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход в виде процентов на текущий или депозитный (вкладный) банковский счет, вклад (депозитный) в небанковские финансовые учреждения по закону или на депозитный (сберегательный) сертификат и абзацев второго - четвертого пункта 167.2 статьи 167 этого Кодекса в части налогообложения процентов, которые вступают в силу с 1 января 2015 года;

- подпункта 166.3.4 пункта 166.3 статьи 166 Кодекса, который вступает в силу с 1 января года, следующего за годом, в котором вступит в силу закон об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании;

- подпункта 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 Кодекса, который вступает в силу с 1 января 2015 года. До 31 декабря 2014 года с целью применения этого подпункта налоговая социальная льгота предоставляется в размере, который равняется 50 процентам размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года, - для любого плательщика налога;

- статьи 265 Кодекса, которая вступает в силу с 1 января 2012 года;

- пункта 276.5 статьи 276 этого Кодекса, который вступает в силу с 1 января 2015 года.

Налоговым кодексом урегулированы отношения, которые возникают в сфере взимания налогов и сборов, в частности, определяется исчерпывающий перечень налогов и сборов, которые взимаются в Украине, и порядок их администрирования, плательщиков налогов и сборов, их права и обязанности, компетенцию контролирующих органов, полномочий и обязанности их должностных лиц во время осуществления налогового контроля, а также ответственность за нарушение налогового законодательства.

В частности кодексом предусматривается уменьшение количества налогов и сборов: общегосударственных – до 18, местных – до 5; размер ставки налога с доходов физических лиц будет составлять 15%. В случае, если доход физического лица превышает десятикратний размер минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года, к сумме такого превышения применяется ставка 17%; упрощенная система налогообложения (единый налог) в части налогообложения субъектов малого предпринимательства сохранена до момента внесения изменений в раздел ХІV Налогового кодекса.

Также, вступает в силу Бюджетный кодекс Украины, которым определяются правовые принципы функционирования бюджетной системы Украины, ее принципы, основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений и ответственность за нарушение бюджетного законодательства.

Кодекс вступает в силу с 1 января 2011 года, кроме пункта 2 части второй статьи 60 и пунктов 3 и 5 части второй статьи 61, которые вступают в силу с 1 января 2013 года.

Пункт 3 части второй статьи 60 этого Кодекса действует до 1 января 2013 года.

Вступают в силу отдельные положения Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Данный Закон, который вступил в силу 7 июля 2010 года, определяет правовые принципы организации судебной власти и осуществления правосудия в Украине с целью защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

С 1 января вводятся в действие такие положения Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»:

- Статья 129 и 130 относительно судейского вознаграждения и помощи на оздоровление. Судейское вознаграждение, начисленное судье в соответствии с данным Законом с 1 января 2011 года за полный отработанный месяц, не может быть меньше, чем его средний доход за предыдущие 12 месяцев;

- статья 142, подпункт 1 подпункта 3.5 пункта 3 раздела XII "Заключительные положения" данного Закона относительно определения главных распорядителей средств Государственного бюджета Украины вводятся в действие с 1 января 2011 года;

- подпункты 1, 2, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 33, 36, 39 и 58 подпункта 3.1, подпункты 1, 2, 4, 11, 22, 51 и 53 подпункта 3.3, подпункты 1, 3, 4, 6, 21, 27, 66, 78 и 86 подпункта 3.6 пункта 3 раздела XII "Заключительные положения" данного Закона относительно внедрения автоматизированной системы документооборота в судах вводятся в действие с 1 января 2011 года;

- подпункт 2 подпункта 3.6 и подпункт 10 подпункта 3.7 пункта 3 раздела XII "Заключительные положения" относительно передачи в юрисдикцию административных судов и исключения из гражданской юрисдикции споров по поводу назначения, вычисления, пересчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным гражданам, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и других социальным выплатам, социальных услуг, помощи, защиты, льгот, вещевого имущества, пайков или денежной компенсации вместо них.

С 1 января 2011 года вступает в силу Закон Украины «О защите персональных данных». Закон регулирует отношения, связанные с защитой персональных данных во время их обработки

С 1 января 2011 года вступает в силу также часть первая статьи 12 Закона Украины «О газе (метан) угольных месторождений». Согласно указанной статье, не допускается эксплуатация угольных месторождений с повышенным уровнем концентрации газа (метана) без проведения необходимых мер по вентиляции или дегазированию, которые обеспечивают приведение концентрации газа (метана) к установленным нормативам.