Арестован экс-первый замминистра юстиции
На два месяца
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца бывшему первому заместителю министра юстиции, лидеру Украинской социал-демократической партии Евгению КОРНИЙЧУКУ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, таким образом суд удовлетворил представление Генеральной прокуратуры Украины, которая просила избрать для этого бывшего должностного лица именно такую меру пресечения.
Как отметили в пресс-службе партии, в знак протеста против своего задержания Е.КОРНИЙЧУК объявил голодовку.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).
Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря и заключен в Подольский изолятор временного содержания.