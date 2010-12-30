Бывший первый заместитель министра юстиции арестован на два месяца

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца бывшему первому заместителю министра юстиции, лидеру Украинской социал-демократической партии Евгению КОРНИЙЧУКУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, таким образом суд удовлетворил представление Генеральной прокуратуры Украины, которая просила избрать для этого бывшего должностного лица именно такую меру пресечения.

Как отметили в пресс-службе партии, в знак протеста против своего задержания Е.КОРНИЙЧУК объявил голодовку.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря и заключен в Подольский изолятор временного содержания.