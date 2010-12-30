Умер экс-губернатор Полтавской области Николай Залудяк
В ночь на 30 декабря на 69-м году жизни скончался бывший председатель Полтавской облгосадминистрации Николай Залудяк.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской ОГА, Николай Залудяк родился в 1941 году в с.Вендичаны Могилев-Подольского района Винницкой области.
С 1963 по 1968 год учился в Харьковском автомобильно-дорожном институте, по окончании работал сначала старшим инженером, а затем начальником автоколонны Кременчугского автотранспортного предприятия.
С 1970 по 1990 год - на партийной и советской работе в городе Кременчуге инструктор горкома КПУ, председатель райисполкома, первый заместитель председателя, а затем председатель исполкома Кременчугского городского Совета народных депутатов.
С августа 1990 года председатель Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам экологии и рационального природопользования. В марте 1992 года назначен представителем Президента Украины в Полтавской области. Избран председателем областного Совета народных депутатов (а также его исполкома) в июне 1994 года.
С сентября 1995 по май 1998 года - председатель облгосадминистрации. Указом от 29 декабря 1998 назначен советником Президента Украины. С 2000 года - заместитель управляющего Кременчугским отделением Проминвестбанка, а с 2002 года - заместитель управляющего Полтавским областным отделением Проминвестбанка.
В 1996 году за значительный личный вклад в развитие города, становления государственности в Украине, ему присвоено звание Почетный гражданин Кременчуга.
Его похороны состоятся завтра в Полтаве.