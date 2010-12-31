Медведев и Путин решили наращивать динамику российско-украинского сотрудничества

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и премьер-министр Владимир ПУТИН намерены в следующем году наращивать динамику российско-украинского сотрудничества.

Об этом говорится в поздравлениях с Новым годом и Рождеством Христовым, направленных российским руководством Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, сообщает пресс-служба посольства РФ в Украине.

Д.МЕДВЕДЕВ отмечает, что уходящий год стал периодом реального укрепления российско-украинских отношений, которые «уверенно возвращаются в русло добрососедства и подлинного стратегического партнерства».

Подтверждением этому, по мнению Д.МЕДВЕДЕВА, стал беспрецедентный по интенсивности, продуктивный политический диалог, высокие темпы роста в сфере торгово-экономического сотрудничества, продвижение в реализации совместных масштабных интеграционных проектов. Кроме того, президент России считает, что серьезный позитивный импульс получили межрегиональные связи и контакты в гуманитарной сфере, повышается эффективность координации подходов двух стран к актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

«Подписанные в 2010 году важные межгосударственные и межправительственные соглашения открывают новые возможности для наращивания эффективного взаимодействия во всех без исключения сферах», - говорится в поздравлении.

Д.МЕДВЕДЕВ убежден, что в 2011 году совместными усилиями Украина и Россия добьются «ощутимых результатов в реализации намеченных планов - на благо братских народов, объединенных многовековыми традициями дружбы и духовными ценностями».

В свою очередь В.ПУТИН отмечает, что совместными усилиями удалось вывести «отношения России и Украины на новый качественный уровень, восстановить подлинное взаимное доверие и партнерство, добиться реальных достижений во всех областях».

«Убежден, что и в наступающем году мы будем наращивать динамику российско-украинского сотрудничества, создавать благоприятные условия для запуска новых совместных проектов в области энергетики, промышленности, авиа- и судостроения, транспорта и высоких технологий»,- отмечается в поздравлении.

По мнению российского премьер-министра, «это отвечает коренным интересам народов наших стран, стабильности и безопасности на Европейском континенте».

В.ПУТИН также поздравил с предстоящими праздниками премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.