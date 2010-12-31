Генпрокуратура передала Тимошенко дело на ознакомление

Генеральная прокуратура Украины закончила досудебное следствие по делу Юлии ТИМОШЕНКО и передала дело ей на ознакомление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам после окончания допроса в помещении Генпрокуратуры поздно вечером 30 декабря.

«То, что делалось сегодня, ничего общего с правосудием не имеет», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. «За один день мне предъявили расширенное обвинение за выплату пенсий за счет «экологических» денег, сразу после этого меня допросили и закончили досудебное следствие, и уже сегодня мне передали дело на ознакомление», – отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что «они хотят без каких-либо оснований срочно передать дело продажным судьям, чтобы вынести приговор мне за то, что я выплатила людям пенсии, и после этого лишить меня права принимать участие в каких-либо выборах».