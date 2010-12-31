ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Больше всего в 2011 году подорожают золото и серебро», в котором пишет – агентство Bloomberg провело опрос среди аналитиков ведущих инвестиционных банков и компаний. Согласно ему, в следующем году лидером роста цен среди различных видов сырья выступит серебро…

http://delo.ua/finance/bolshe-vsego-v-2011-godu-podor-149482/

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Также «Дело» публикует материал «Нотариусы будут заверять недвижимость по новым правилам», в котором пишет - Кабинет министров Украины утвердил способ, которым будут уведомлять о нотариальном удостоверении договора аренды объектов недвижимости…

http://delo.ua/world/notariusy-budut-zaverjat-nedvi-149558/

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«Газета по-киевски» в публикации «Появится единое зарядное устройство для всех телефонов» пишет – техническая глобализация набирает обороты: уже с нового года в Европе появится единое зарядное устройство, подходящее ко всем мобильным телефонам…

http://mycityua.com/articles/world/2010/12/31/024205.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Тимошенко предъявили обвинение и отпустили» пишет - Тимошенко заявляет, что Генпрокуратура закончила досудебное следствие по нецелевому использованию средств, полученных за продажу квот. Ей предъявлено соответствующее обвинение и переданы материалы дела для ознакомления…

http://www.segodnya.ua/news/14209790.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Ходорковскому и Лебедеву дали по 13,5 года» пишет – обвиняемые встретили приговор улыбками, не произнеся ни слова. Зал безмолвствовал. Многочисленные журналисты, в том числе иностранные, и руководители СМИ, многие с детьми, стали свидетелями того, как мать Михаила Ходорковского прокляла судью Данилкина: «Будьте вы прокляты и потомки ваши»…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1182347/hodorkovskomu_i_lebedevu_dali_po_135_goda

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Издание «Известия» в публикации «Русский мобильник с китайским лицом» пишет - корреспонденту "Известий" удалось подержать в руках первый российский мобильный телефон, аналог которого глава АФК "Система" Владимир Евтушенков показал премьер-министру Владимиру Путину. Правда, пока в новинке больше китайского, чем российского…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150197/

(УНИАН)