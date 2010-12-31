Тимошенко не надеется на принятие судом объективного решения по ее делу

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО не надеется, что приговор суда по ее делу будет честным и объективным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре Украины.

«Честно говоря, дела в принципе не существует, потому что выплата пенсий не может быть преступлением», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отметила, что при нынешней власти нет и честных судов. «Нет ни судов, ни силовых структур, которые бы работали на страну, поэтому рассчитывать, что в суде будет не заказное решение, не приходится», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.