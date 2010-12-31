Тимошенко не надеется на принятие судом объективного решения по ее делу
12:19, 31 декабря 2010Разное
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО не надеется, что приговор суда по ее делу будет честным и объективным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре Украины.
«Честно говоря, дела в принципе не существует, потому что выплата пенсий не может быть преступлением», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
В то же время она отметила, что при нынешней власти нет и честных судов. «Нет ни судов, ни силовых структур, которые бы работали на страну, поэтому рассчитывать, что в суде будет не заказное решение, не приходится», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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