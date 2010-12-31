Лавров: на постсоветском пространстве в будущем может быть создан Евразийский Союз

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ считает, что на постсоветском пространстве в будущем может быть создан Евразийский Союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это он сказал в интервью российскому телеканалу «Вести 24», подводя итоги внешнеполитической деятельности РФ.

«Безусловно, заложенные принципы интеграции на постсоветском пространстве продолжают активно работать в рамках ЕврАзЭС, в рамках Таможенного союза. Например, достигнуты прорывные соглашения о создании Единого экономического пространства и впоследствии Евразийского Союза», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что в странах Содружества Независимых Государств наблюдается существенная активизация кооперативных процессов.

По словам С.ЛАВРОВА, в уходящем году Россия председательствовала в Содружестве, и за этот период была проделана основная часть работы по подготовке нового Договора о зоне свободной торговли между странами СНГ.

«Он будет подписан в первом квартале будущего года. Это - новый документ, который призван заменить предыдущее соглашение на эту тему. Договор составлялся более 15 лет назад и существенно устарел», - сказал С.ЛАВРОВ.

Глава МИД РФ сообщил, что в рамках Организации Договора о коллективной безопасности приняты решения, которые позволят в будущем повысить эффективность деятельности ОДКБ по защите законных интересов и обеспечению безопасности входящих в это объединение государств.