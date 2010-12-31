ВМС Украины и ЧФ РФ проведут учения «Фарватер мира»

Особенностью подготовки Военно-морских Сил Украины в 2011 году станет возобновление проведения украинско-российских учений из серии «Фарватер мира» с участием кораблей, авиации и морской пехоты.

Об этом сообщил командующий ВМС Вооруженных Сил Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ в интервью газете «Флот Украины» (анонс номера издания от 1 января 2011 года и интервью командующего размещены на официальном сайте «Флота Украины» - УНИАН).

«Эти учения - а стороны планируют задействовать в них по пять кораблей и судов, подразделения морской пехоты, самолеты – должны состояться уже в мае. Кстати, в последний раз подобное мероприятие мы с российскими коллегами проводили в 2003 году», - сказал В.МАКСИМОВ.

По его словам, «2011 год будет насыщен выполнением достаточно сложных заданий, но в то же время он обещает быть и очень интересным». В.МАКСИМОВ уточнил, что в следующем году состоятся “и сбор-поход кораблей и частей ВМС, и тактические учения с боевыми стрельбами, батальонные тактические учения, летно-тактические учения. Это и участие кораблей флота в очередной активации соединения кораблей ВМС черноморских стран BLACKSEAFOR, в операциях “Черноморская гармония”, “Активные усилия”.

Кроме того, как отметил В.МАКСИМОВ, в случае принятия соответствующих решений парламента и Президента, определенные подразделения будут привлекаться к шести международных учениям...

Также командующий ВМС Украины добавил, что «в 2011 году силы флота впервые после 2007 года осуществят боевые стрельбы противокорабельными ракетами».

«Наконец, выйдет в море наша единственная подводная лодка “Запорожья”. Для этого уже сделано очень много, достаточно отметить, что с 2001 года на ремонт корабля потрачено около 40 млн. грн. В последнее время финансирование возобновления технической готовности осуществляется ритмично, экипаж проходит соответствующую подготовку, и в мае будут проведены ходовые заводские испытания».

Говоря о достижениях украинского флота в 2010 году, В.МАКСИМОВ отметил: «2010-й учебный год стал годом новых достижений в подготовке Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины. Хотя, конечно, год был весьма непростым. Ведь в первом полугодии боевая подготовка осложнялась недостаточным уровнем финансирования, из-за чего с декабря по июнь проводились ресурсные малозатратные мероприятия, подготовка в основном осуществлялась в пунктах постоянной дислокации, практиковалась единичная подготовка». В целом, по его словам, «эти задания были выполнены, и, таким образом, нам удалось обеспечить готовность ВМС к проведению интенсивной, насыщенной подготовки в июле-октябре».

«Сегодня мне приятно отметить, что средняя наплаваность кораблей увеличена почти в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Сохранены средние показатели подготовки морской авиации. Интенсивность подготовки береговых частей в полевых условиях увеличена почти втрое, интенсивность водолазной подготовки увеличена в 1,2 раза, а парашютно-десантной - в 1,5 раза», - сказал В.МАКСИМОВ.

Справка УНИАН. Украинско-российские учения серии «Фарватер мира» с привлечением сил проводились в 1997, 1999, 2001 и 2003 годах. В 2010 году в Севастополе на базе Академии ВМС Украины были проведены компьютерные командно-штабные учения серии «Фарватер мира».