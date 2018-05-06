Украина, экономика... ТОП-события десятилетия

Первое десятилетие ХХI столетия и третьего тысячелетия наполнено до верхов положительными и отрицательными событиями. Украина не осталась в стороне от мировых глобальных процессов. Она то поднималась в экономическом плане, крепла и выступала в роли мирового лидера, то падала на дно под давлением кризиса. Экономическая редакция УНИАН попробовала выделить наиболее важные вехи уходящего десятилетия, чтобы напомнить о них своим читателям. Оказалось, мы все стали современниками интересных, спорных, революционных событий - и позитивных, и негативных, и таких, значение которых оценят только спустя годы. Конечно, это не рейтинг и, наверное, достаточно субъективная "сборная солянка", наверняка, многое не всплыло вовремя в памяти журналистов (некоторые из них на заре десятилетия только начинали учиться на журфаке). Конечно, далеко не все вошло в перечень по объективным причинам - нельзя объять необъятное. НО... Именно в это десятилетие начало активно строиться (именно - строиться и развиваться) независимое государство Украина. Да, под конец его Украина еле выкарабкивается из омута мирового экономического кризиса. Но ведь было и другое - был "беби-бум" и небывалый всплеск покупательской способности украинцев, получивших возможность купить и квартиры, и машины, был всплеск жилищного и коммерческого строительства, было Евровидение, и победа заявки на Евро-2012. Попробуем вспомнить - как это было...

Говоря об украинской экономике 2000-2010 гг., нельзя хотя бы кратко не вспомнить многие, безусловно, яркие события общественно-политической жизни, так или иначе повлиявшие на жизнь экономическую. С них и начнем:

* Отмена смертной казни. Ноябрь 2002 года - Верховная Рада Украины ратифицировала протокол №13 к Конвенции о защите прав и основных свобод человека, которые касаются отмены смертной казни при любых обстоятельствах. С 1 сентября 2001 года вступил в силу новый Уголовный кодекс Украины, приятый Верховной Радой 5 апреля того же года. В Кодексе смертная казнь заменена на пожизненное заключение.

* Помаранчевая революция. Ноябрь-декабрь 2004 года - против фальсификации выборов Президента Украины в пользу на то время премьер-министра Виктора Януковича на площади страны вышли миллионы украинцев. Название “Майдан” стало нарицательным после того, как на следующий же день после второго тура протестовать на столичном Майдане Незалежности вышли сотни тысяч не только киевлян, но и украинцев из других городов. Верховный суд отменил результаты второго тура, был объявлен повторный второй тур, в котором победил Виктор Ющенко. После этого сцена и палатки на Майдане стали основным атрибутом массовых акций любых политических сил.

* ЕВРО-2012. 2007 год - Украина получила право проводить Чемпионат Европы 2012 года. 18 апреля 2007 г. в Кардиффе состоялось голосование, по результатом которого был объявлен победитель тендера на право проведения ЧЕ-2012. Победила совместная заявка Украины и Польши.

* 2006 год — проведение Политреформы — вступили в силу изменения в Конституцию, в результате чего страна стала парламентско-президентской.

* 2010 год — в феврале на президентских выборах победил В.Янукович, а уже осенью политреформа была отменена. Начиная с осени 2010 года в стране стахановскими темпами строится вертикаль власти - от президента и ниже...

* "Газ по-флотски". Апофеоз украинско-российской дружбы: 21 апреля 2010 года президенты Украины Виктор Янукович и РФ Дмитрий Медведев подписали в Харькове Соглашение о продлении пребывания в Севастополе флота ЧФРФ. Согласно документу, с 28 мая 2017 года на 25 лет продлевается действие соглашения между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года со следующим автоматическим продлением на пять лет, если ни одна из сторон не проинформирует в письменном виде другую сторону о прекращении их действия не позднее, чем за один год до завершения срока действия. Соглашение также предусматривает увеличение арендной платы за пребывание ЧФ РФ на территории Украины, которая с 28 мая 2017 года будет состоять из платежей России в размере 100 миллионов долларов в год и дополнительных средств, которые получаются за счет снижения цены на российский газ. Верховная Рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации на украинской территории - несмотря на акции протеста и противодействие оппозиции. Такое решение поддержали 236 народных депутатов из 450. В тот же день Президент В.Янукович подписал Закон. Напомним, по соглашению от 1997 года флот РФ должен был быть выведен из Севастополя в 2017 году. По соглашению от 2010 года срок аренды заканчивается в 2042 году…

ЭКОНОМИКА

В 2000 году в Украине, впервые с момента обретения независимости, зафиксирован экономический рост. Многочисленные скандалы того года не привели к замедлению украинской экономики. Благодаря реформам тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко, в Украине впервые вырос валовый внутренний продукт (в течение 90-х ВВП постоянно снижался, в 1999 г. против предыдущего года снижение составило 0,2% и только в 2000 г. начался рост, который составил 5,9%.) и существенно выросло промышленное производство (по итогам 2000 года рост составил 13,2%).

ВТО

Украина вступила во Всемирную торговую организацию в 2008 году, после 15 лет переговоров. Процесс присоединения Украины к ВТО начался в 1993 году и только в 2005 году процесс был ускорен.

5 февраля 2008 года Генеральный совет Всемирной торговой организации на заседании в Женеве одобрил вступление Украины в ВТО. 16 мая 2008 года вступил в силу ратифицированный Верховной Радой 10 апреля 2008 г. Протокол о присоединении Украины к Марракешскому Соглашению о создании Всемирной торговой организации. Украина стала полноправным 152-м членом ВТО.

ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС

В нынешнем десятилетии фактически началась интеграция Украины в Евросоюз. 21 февраля 2005 наша страна и ЕС подписали трёхлетний план действий в этой сфере. Документом были предусмотрены 270 неотложных мер, которые украинская сторона должна осуществить при проведении реформ. В первую очередь, - вступление в ВТО, а также усиление роли органов, отвечающих за обеспечение демократии и верховенства права. Особый упор был сделан на обеспечение демократичности предстоящих в 2006 году парламентских выборов, гарантии свободы слова, проведение налоговой реформы и улучшение инвестиционного климата.

1 декабря 2005 года Евросоюз заявил, что признаёт Украину страной с рыночной экономикой.

6 апреля 2006 года на сессии Европарламента в Страсбурге была принята резолюция, в которой Европарламент призвал Еврокомиссию начать переговоры с Украиной об ассоциированном членстве в ЕС.

25 февраля 2010 года Европейский парламент проголосовал за резолюцию в отношении Украины, в которой, в частности, содержится пункт о возможности Киева запросить членство в Европейском Союзе.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В течение десяти лет в стране было принято 11 различных Кодексов: Налоговый кодекс; Бюджетный кодекс; Кодекс административного судопроизводства; Гражданский процессуальный кодекс; Уголовно-исполнительский кодекс; Хозяйственный кодекс; Гражданский кодекс; Таможенный кодекс; Семейный кодекс; Земельный кодекс; Уголовный кодекс.

СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ГРУПП

В Украине сформировались крупные отечественные бизнес-группы — СКМ (подконтрольная Ринату Ахметову); Интерпайп (Виктор Пинчук), ИСД (Сергей Тарута), Приват (подконтрольная Игорю Коломойскому, хотя группа формально и не оформлена).

МИЛЛИАРДЕРЫ УКРАИНЫ

Украинские бизнесмены в этом десятилетии впервые попали в международные рейтинги миллиардеров, которые составляют американский журнал Forbes и польский Wprost.

Три украинца по результатам 2004 года впервые попали в ежегодно составляемый журналом Forbes список богатейших людей планеты (рейтинг журнала был обнародован в марте 2005 г.). Контролирующий компанию System Capital Management Ринат АХМЕТОВ занимает 258 место с 2,4 млрд. долл. На 507-м месте находится зять бывшего президента страны Леонида КУЧМЫ, бизнесмен Виктор ПИНЧУК (1,3 млрд. долл.), а замыкает украинскую тройку глава совета директоров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей ТАРУТА, занявший 620-е место (1 млрд. долл.).

Несмотря на кризис, за 2009 год в рейтинге "Forbes" было 5 украинских миллиардеров. Из них самым богатым признан депутат-"регионал" Ринат Ахметов – он в свои 43 года занимал 148-ое место с состоянием в 5.2 млрд. долл.

Виктор Пинчук накопил 3,1 млрд. долл. (при 2,6 в 2008 г.), занимал 307-ую позицию. У Игоря Коломойского было 2 млрд., а не 1,2 как раньше, место 488-ое вместо 601-го. Геннадий Боголюбов прибавил за 2009 год 0,6 млрд. капитала (до 1,7 млрд.) и 55 строк в рейтинге – тогда он был на 582 позиции. Константин Жеваго с состоянием в 1,2 млрд. в свои 36 лет занимал 828 строку в списке, тогда как в 2008 он в нем не значился.

На верхушке же всего списка впервые за 16 лет – не гражданин США. Первое место среди самых богатых людей мира в 2009 году занял мексиканский медиамагнат Карлос Слим. Его капитал был оценен в 53,5 млрд. долл. Основатель Microsoft Билл Гейтс – лидер списка 2009 года – сместился на вторую позицию. Его богатство оценивают в 53 млрд. долл.

МВФ

Подводя итоги 2000 года, многие СМИ называли в ТОП-десятке скандал с МВФ. Тогдашнее интервью экс-премьера Павла Лазаренко газете "Файненшл таймс", в котором он заявил о том, что украинские должностные лица делали махинации на займах МВФ, используя их для спекуляции государственными облигациями (ОВГЗ), вызвало недовольство в Фонде. Дальнейшие аудиторские проверки МВФ не подтвердили этих обвинений, но засвидетельствовали, что Украина завышала объем своих валютных резервов, чтобы получать займы от фонда. Этот скандал освещался в мировых масс-медиа и привел к замораживанию программы расширенного кредитования Украины, которая была возобновлена в конце декабря 2000 г. В течение десятилетия взаимоотношения с МВФ у Украины колебались от позитивных до напряженных, однако 2010 год закончился на позитивной ноте – получен очередной транш.

FATF

За десятилетие по-разному складывались отношения Украины с Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) . В «черном списке» FATF наша страна провела почти два с половиной года: 1 сентября 2001-го очередная сессия этой уважаемой организации констатировала, что действенные механизмы по борьбе с отмыванием криминальных денег в Украине отсутствуют. А с 20 декабря 2002-го по 14 февраля 2003 года Украина стала одной из немногих, попавших под действие контрмер FATF — финансовых санкций. В течение года после этого удара (скорее по имиджу, чем по экономике страны) нормализация отношений с Группой по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, стала одним из приоритетов для руководителей государства и политиков. В итоге - на февральской сессии 2004 года члены FATF проголосовали за исключение Украины из списка NCCT — стран, не сотрудничающих в вопросах противодействия отмыванию.

СЭЗ И ТПР

Первая Северо-Крымская СЭЗ "Сиваш" была создана решением Верховной Рады в 1996 году. В 2005 г. в Украине было создано 11 СЭЗ - "Николаев", "Интерпорт-Ковель", "Порто-франко", "Порт Крым", "Рени", "Донецк", "Азов", "Закарпатье", "Славутич", "Курортополис Трускавец", "Яворив", а также 9 ТПР - в Автономной республике Крым, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Луганской и Черниговской областях, а также в городах Харьков и Шостка. Однако, СЭЗы так в полной мере и не смогли в полной мере реализовать мотив их создания — стать оазисом для привлечения инвестиций. К сожалению, большая часть их превратилась в “черные дыры”, через которые без уплаты всех налогов в страну шли товары к инвестициям и инновациям отношения не имеющие. Компании использовали спецрежим для уклонения от уплаты НДС и импортной пошлины на товари и продукты, предназначенные для продажи внутри страны. Поэтому, марте 2005 г. парламент по предложению Кабмина отменил льготы для СЭЗ, ТПР. Однако в 2006 году было реанимировано три из этих СЭЗ.

КРИЗИС

Осенью 2008 года мировой финансовый кризис докатился до Украины. Национальная валюта обесценилась к концу года практически вдвое. В результате кризиса резко упал ВВП, объем промпроизводства, стала расти инфляция, резко выросла безработица, были сокращены или "заморожены" зарплаты.

БАНКИ

Иностранные финансовые группы начали покупать украинские банки с отечественным капиталом. Так, в январе 2005 года "Vilniaus Bankas", дочерний банк шведской банковской группы SEB (Skandinaviska Enskilda Ваnкеn AB), завершил сделку по приобретению украинского АБ "AЖИО". Стоимость 94% акций банка "АЖИО" составила 27,5 млн. долл.

В октябре этого же года Raiffeisen International завершил сделку по приобретению второго по величине коммерческого банка Украины АППБ "Аваль" за 1,028 млрд. долл.

НАЛОГИ

В декабре 2010 года принят Налоговый кодекс Украины. Оценки этого документа со стороны власти и со стороны предпринимателей кардинально отличались, начиная с момента проявления проекта документа в парламенте. Результатом недовольства бизнеса стало появление в Киеве Предпринимательского Майдана — несколько недель тысячи предпринимателей со всей страны митинговали на столичном Майдане Незалежности, пикетируя Верховную Раду, Кабмин, Администрацию Президента с требованием учесть их позицию и изъять из документа наиболее одиозные новшества. Акция отличалась тем, что ее инициаторами и «финансистами» были сами представители бизнеса. К «экономическому Майдану» не имела отношение ни одна политическая партия и на протяжении всех протестов предприниматели старательно пресекали попытки любых политических сил присоединиться, а тем более — возглавить движение. Тем не менее, 18-19 ноября Рада приняла НК, существенно урезав права малых предпринимателей и усилив полномочия налоговой в части проведения проверок (в частности, предполагалось ликвидировать упрощенную систему налогообложения и усилить контролирующие функции проверяющих органов). Под давлением протестующих, требующих ветирования документа, Президент вернул НК в Раду с поправками. 2 декабря 2010 г. парламент принял НК в новой редакции с учетом предложений Президента и 3 декабря В.Янукович подписал его. Часть требований митингующих было учтено, однако принятый документ, по мнению большинства предпринимателей, так и остался Кодексом для крупного бизнеса.

Также 3 декабря около 5.00 утра под надзором спецподразделений МВД коммунальные службы демонтировали палаточный городок предпринимателей на Майдане. В милиции объяснили, что свертывание палаток было осуществлено по решению суда. Почти неделю после этого Майдан Незалежности со стороны гостиница «Украина» был окружен сплошными металлическими милицейскими щитами и милицейскими кордонами. За железным забором устанавливали главную новогоднюю елку страны и аттракционы. Год закончился судебными разбирательствами против участников протестов на Майдане (власть не давала разрешение на проведение митингов). Двум участникам акции протеста предпринимателей на Майдане Незалежности против нового Налогового кодекса судами избраны меры пресечения в виде ареста и подписки о невыезде.

В Главном управлении МВД в Киеве сообщили, что оба задержанных обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 194 (умышленное повреждение чужого имущества (видимо, речь идет о плитах на Майдане, когда устанавливались палатки) и 293 (грубое групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

СТРАХОВАНИЕ

В 2003 году фактически начал работу еще один регулятор на финансовом рынке. Была создана и начала функционировать Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), первым председателем которой был Виктор Суслов.

ЕВРО

Украинне до вступления в зону евро - путь неблизкий и нескорый, но не вспомнить об этом событии нельзя. Евро был представлен мировым финансовым рынкам в качестве расчётной валюты в 1999 году, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год в соотношении 1:1.

С введением евро в наличное обращение возникло крупнейшее в мире единое валютное пространство. Общей денежной единицей стали пользоваться 320 миллионов европейцев.

Евро официальная валюта в 16 странах «еврозоны» - Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте, в Нидерландах, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции. Также валюта используется ещё в 9 государствах, 7 из которых - европейские.

В уходящем десятилетии в Украине начались выплаты по «сгоревшим» вкладам Сбербанка.

АГРО

* Введение Украиной экспортных пошлин на масличные, что дало толчок развитию внутренних мощностей по переработке подсолнечника. Как итог - Украина занимает лидирующие позиции в мире по поставкам масла.

* Введение ограничений на экспорт зерна при хорошем урожае, что подорвало имидж Украины как поставщика зерна. Часть зерна сгнила, т.к. негде было его хранить, селяне понесли огромные убытки из-за снижения цен на внутреннем рынке, так как были лишены сбыта.

* Ограничение импорта "ножек буша", что дало толчок к развитию птицеводства. Как результат - Украина имеет одни из самых современных холдингов по выращиванию птицы и производству охлажденного мяса.

* Введение маркировки ГМО. Как результат - никакого эффекта для рынка, правильность маркировки лаборатории не проверяют, в бюджете нет на это денег.

* В отношениях с Россией особое место занимают периодические ограничения поставок нашей продукции. Самым ярким был запрет на ввоз в РФ украинских молочных продуктов, т.к. около 70% экспорта сыров из Украины было нацелено на Россию. Отрасль до сих пор не наверстала упущенное , а на российском рынке, пока мы отсутствовали, прочно осела Беларусь.

ТЭК

* Одесса-Броды – знаковая труба. Нефтепрово́д построен в 2001 году между городом Одесса на Чёрном море и городом Броды в Львовской области, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба». Эксплуатационная длина — 667 км, проектная мощность — 14,5 млн. тонн нефти в год. По нему предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы и в Северную Европу через Гданьский порт. Нефтепровод строился на протяжении 1996—2002 годов. Стоимость строительства — 550 млн. гривен (около $100 млн). Предполагалось, что впоследствии будет проложена труба из Брод до польского Плоцка, который уже соединён нефтепроводом с Гданьском. Однако с 2002 по 2004 год нефтепровод Одесса-Броды простаивал, поскольку правительство Украины не получило от нефтяных компаний, работающих на Каспии, гарантий по загрузке его сырьём. Россия добивалась использования этого участка в реверсном режиме для поставок российской нефти в порты Средиземноморья. 18 августа 2004 года Россия и Украина подписали долгосрочное соглашение о транзите нефти. Нефть из нефтепровода Дружба поступает до терминалов украинского порта Южный.

ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

* Уходящее десятилетие запомнилось чередой конфликтов Украины с российским газовым монополистом «Газпромом». Появилось даже такое понятие, как «газовая война». В принципе, переговоры о цене на российский газ никогда не были для украинского руководства простыми. Россияне давно использовали «энергетическое оружие» для достижения своих целей в экономических или политических вопросах. Однако после того, как в Украине к власти пришли «оранжевые» с их прозападной ориентацией, «Газпром» начал действовать намного жестче, чем во времена Леонида Кучмы. Резко повысив в 2006 году цену газа для Украины, Москва прекрасно понимала, что к концу года «Нафтогаз Украины» будет просто не в состоянии расплатиться. Так в декабре 2006 года началась первое газовое противостояние с перекрыванием газового вентиля. Тогда, прекратив поставки газа Украине, Россия все же продолжила транзитные поставки газа в Европу через газотранспортную систему Украины. Расчет был абсолютно правильным в разгар отопительного сезона Украина не могла долго находиться на голодном пайке, в результате Европа заявила о недопоставках российского газа через нашу ГТС. Таким образом «Газпром» добился желаемого результата, дискредитировав Украину в глазах ЕС, как надежного тразитера.

Но апогей газовой войны пришелся на конец 2008-го года, когда Дмитрий Медведев в ультимативной форме потребовал от Украины погасить газовый долг в 2,4 миллиарда долларов за поставки в сентябре, октябре и ноябре. В середине декабря 2008 года в "Газпроме" пригрозили, что если Украина не перечислит необходимую сумму до конца 2008 года, поставки газа Украине будут полностью прекращены. 7 января 2009 года «Газпром» не только прекратил поставки газа Украине, но и вообще перестал прокачивать газ через нашу ГТС. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены были отключать дома от отопления и останавливать производства.

19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». 20 января 2009 года "Газпром" возобновил транзит газа в Европу через Украину. Однако подписанный Путиным и Тимошенко договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы поставил Украину в крайне тяжелое положение. Виной тому - формула ценообразования на газ для Украины, прописанная в этом договоре. В соответствии с формулой Украина получила одну из самых высоких цен на российский газ в Европе.

БАРТЕР В ТЭК

* В июне 2000 года вице-премьер по вопросам ТЭК Юлия Тимошенко провела реформу топливно-энергетического сектора в стране. В результате реформы правительство отменило бартер и взаимозачеты в энергетике Украины, заставив всех платить за топливо живыми деньгами, и ввело систему, при которой деньги от потребителей шли на энергетический рынок напрямую, а не через облэнерго, частные владельцы которых раньше зачастую просто присваивали себе платежи потребителей. В итоге, в июле 2000 от предприятий, распределявших электроэнергию, в бюджет поступило в 6 раз больше средств. Это позволило правительству Ющенко (возглавлял КМУ в 1999-2001 гг.) расплатиться с долгами перед пенсионерами, студентами, работниками бюджетных предприятий.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

* Закрытие Чернобыльской АЭС. 15 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут по приказу Президента Украины во время трансляции телемоста Чернобыльская АЭС – Национальный дворец «Украина» поворотом ключа аварийной защиты (АЗ-5) навсегда остановлен реактор энергоблока №3 Чернобыльской АЭС. Станция прекратила генерацию электроэнергии.

* Запуск первого гидроагрегата Днестровской ГАЭС. 22 декабря 2009 года введен в исследовательско-промышленную эксплуатацию первый гидроагрегат Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. Днестровская ГАЭС, одна из крупнейших в мире гидроаккумулирующих электростанций, строится в Черновицкой области на реке Днестр. Строительство станции начато в 1983 году. Согласно проекту, установленная электрическая мощность Днестровской ГАЭС (7 насосов-турбин) в генерирующем режиме составит 2268 МВт, в насосном режиме – 2947 МВт. Проект станции предусматривает установку семи однотипных гидроагрегатов. Общая сметная стоимость строительства составляет 5,8 млрд. грн. Заказчиком строительства Днестровской ГАЭС является ОАО «Укргидроэнерго», главным подрядчиком – ООО «Энергопром».

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Распродажа госсобственности. В течение 2000-2010 годов частным инвесторам проданы крупнейшие госпредприятия Украины - ЗаЛК, ЛиНОС, Криворожсталь, Лугансктепловоз, Ривнеазот, полностью проданы госпакеты 4-х облэнерго. Также в течение всего десятилетия страна настойчиво пыталась продать Укртелеком и наконец в 2010 году конкурс на продажу контрольного госпакета был объявлен.

СТРОИТЕЛЬСТВО

* Начался бум высотного домостроительства. В 2002 году началось экспериментальное строительство жилых домов выше 25 этажей, затем была разработана нормативная база, регулирующая строительство высоток и давшая старт массовому строительству небоскребов. Согласно ДБН, высотным домом считается дом высотой от 73,5 до 100 м.

* В Украине началось строительство вертолетных площадок. Сегодня в столице их насчитывают, как минимум, три: в Центре сердца, Институте Амосова и Гидропарке. На этапе строительства находится вертолетная площадка для Президента Украины на Парковой аллее. Как минимум, на крышах двух высотных офисных центров Киева запроектировано строительство вертолетных площадок. Идеи о строительстве вертолетных площадок возникали у столичных властей в 2005 году (речь шла о 9 площадках), 2009 году (17 площадок возле больниц).

* Появилась альтернатива ЖЭКам в сфере управления жильем. С принятием в 2002 году Закона «Об объединениях совладельцев многоквартирных домов» в Украине началось создание ОСМД и других управляющих компаний в сфере ЖКХ. Сегодня в стране 17% многоквартирного жилого фонда управляют ОСМД.

* Завершилась массовая бесплатная приватизация жилья. Процесс бесплатной приватизации государственного жилого фонда с использованием жилищных чеков начался в 1992 году. Первоначально срок бесплатной приватизации был ограничен 2002 годом, затем был продлен до конца 2006 года, до конца 2008 года, а потом и вовсе упразднен в связи с отсутствием срока использования жилищных чеков. На сегодня в стране приватизировано около 90% квартир.

* Появились строительные аферы, самая масштабная из которых - «Элита Центр». В феврале 2006 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества против группы компаний «Элита-Центр», от деятельности которой пострадали свыше 1,5 тыс. человек в Киеве. Общая сумма средств, которые были получены мошенниками от инвесторов в строительство несуществующих квартир и двойных продаж жилья, оценивается в 100 млн. долл. До сих пор вкладчики компании не получили жилье. Первый дом по пр. Правды для пострадавших инвесторов планируется ввести в эксплуатацию до марта 2011 г.

* Началось строительство инфраструктуры в связи с проведением в Украине чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

* Началось бесплатное оформление и выдача государственных актов на право собственности на землю. В августе 2009 года Кабмин разрешил бесплатно выдавать госакты на земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек, ведения личного крестьянского хозяйства в пределах населенных пунктов и занятия садоводством. На 1 октября 2010 г. в Украине выдано около 1,04 млн. бесплатных государственных актов на право собственности на земельные участки, что составляет 33,7% зарегистрированных заявлений граждан.

ТРАНСПОРТ

* В 2008 г. в Украине появилась первая бюджетная (low-cost) авиакомпания. Компания «Визз Эйр Украина» с июля 2008 г. начала осуществлять первые внутренние авиаперелеты, выйдя на рынок с ценами 30-50 долл.

* Ураина в ноябре 2007 г. отказалась от продажи ж/д билетов по паспортам. Кабинет Министров 14 ноября принял постановление “О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом”, которым отменены именные железнодорожные билеты.

* В Международном аэропорту «Харьков» в конце августа 2010 г. открыли новый авиатерминал. Он стал первым частным аэровокзалом в Украине (инвестор — Александр Ярославский, президент группы DCH), первым терминалом, открытым во времена независимости, и первым построенным объектом в рамках подготовки Украины к Евро-2012.

* Последние годы проводятся работы по переводу на ускоренные пассажирских ж/д перевозок. На главных магистральных направлениях (Киев-Харьков, Киев-Днепропетровск и Киев — Хутор-Михайловский) в 1,5-2 раза уже повышена скорость движения пассажирских поездов. Сегодня они могут идти 140 км/час на отдельных участках, но это не решает вопрос. С покупкой поездов Хюндай обещают ускориться до 160 км/ч на основных направлениях Евро-2012.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Начало уходящего десятилетия ознаменовалось для украинского горно-металлургического комплекса выведением из госсобственности практически всех предприятий отрасли. При этом приватизация «Металлургпрома» и «Укррудпрома» проходила абсолютно хаотично, по принципу «похватали кто и что успел». Были разрушены производственно-кооперационные связи между горнорудными предприятиями, меткомбинатами и коксохимами, оказавшимися под контролем конкурирующих финансово-промышленных групп. До середины 2008 года даже безсырьевые украинские меткомпании, такие, как ИСД, Запорожсталь и ММК им. Ильича, были в состоянии обеспечить достаточную прибыльность своего производства. Однако спад спроса на металлопрокат с началом мирового кризиса привел к тому, что только при наличии собственной сырьевой базы меткомпания могла рассчитывать на приемлемую рентабельность. В результате, метпредприятия Украины, не имевшие собственного железорудного сырья, были поглощены более стойкими к кризису вертикально интегрированными структурами.

Одним из наиболее ярких событий десятилетия для отечественного ГМК стала продажа крупнейшего предприятия отрасли «Криворожстали». В октябре 2005 года был проведен повторный конкурс по приватизации этого меткомбината. Победителем стала международная металлургическая компания «Mittal Steel», принадлежавшая индийскому миллиардеру Лакшми Митталу. «Mittal Steel» заплатила за 93 % акций «Криворожстали» 4,8 млрд. долл. при стартовой цене в 2 млрд. долл. В 2006 году предприятие было переименовано в «Миттал Стил Кривой Рог». Позднее компания «Mittal» объединилась с компанией «Arcelor», предприятие было переименовано в «АрселорМиттал Кривой Рог». Продажа «Криворожстали» и по прошествии шести лет остается крупнейшим и самым дорогим объектом, приватизированным за всю историю независимости Украины.

В апреле 2006 года крупнейшая управляющая компания Украины ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент», подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову, создала в своей структуре компанию по управлению горно-металлургическими активами «Метинвест». За прошедшие четыре года «Метинвест» стала одним из крупнейших игроков на рынке металлопроката и железорудного сырья. Вертикально интегрированная компания является безусловным лидером в ГМК Украины. В Европе «Метинвест» контролирует металлопрокатные предприятия Ferriera Valsider и Metinvest Trametal (Италия), в Великобритании Spartan UK, кроме того в состав «Метинвеста» входит Промет Стил АД в Болгарии. В Украине компания владеет меткомбинатом «Азовсталь», Мариупольским меткомбинатом им. Ильича, Енакиевским и Макеевским метзаводами, Харцызским трубным заводом. Кроме того, в состав «Метинвеста» входят Северный, Центральный и Игулецкий горно-обогатительные комбинаты. Компания так же владеет американской угледобывающей компанией United Coal Company, ОАО Краснодонуголь и Авдеевским коксохимическим заводом. В структуру «Метинвеста» входит еще ряд профильных активов, а так же предприятий занимающихся транспортировкой и продажей продукции ГМК.

АВИАПРОМ

Последние 10 лет стали для украинского авиастроения годами тяжелых разочарований и несбывшихся надежд. Конец 20-го века обещал украинской авиапромышленности достаточно неплохие перспективы в веке 21-ом. Мы гордились самым большим в мире грузовым самолетом Ан-225 «Мрия» и надеялись, что в ближайшее время начнется серийное производство Ан-70, который эксперты считали одним из наиболее перспективных военно-транспортных самолетов мира. На Харьковском авиазаводе строили Ан-74. АНТК им. Антонова и Киевский завод «Авиант» только запустили в серию пассажирский Ан-140. Запорожская «Мотор-Сич» в конце 1990-х по праву считалась ведущим авиадвигателестроительным предприятиям всего постсоветского пространства. Были планы по возобновлению производства Ан-124 «Руслан». В разработке у КБ Антонова находился реактивный пассажирский самолет Ан-148. Одним словом, Украина имела все основания войти в третье тысячелетие с крепким авиапромом.

Но, Ан-70 до сих пор существует в единственном экземпляре. Харьковский авиазавод находится в состоянии санации. Завод «Авиант», доведенный предыдущим руководством практически до полной остановки, прекратил свое существование, влившись в Госпредприятие «Антонов», в которое так же вошло АНТК им. Антонова. Ан-148 хотя и производится в Украине, Иране и России, но далеко не в том количестве, в котором ожидалось. Вообще производство самолетов в Украине за последние 10 лет редко превышало 2-3 штуки в год, а в некоторые годы наш авиапром и вовсе не построил ни одного самолета. Украина полностью утратила технические возможности по строительству Ан-124, теперь эти самолеты планируется выпускать в России. Единственным реальным достижением десятилетия можно считать начало производства украинскими и российскими авиапредприятиями Ан-148 и начало испытаний его приемника - Ан-158. Одно радует, «Мрия» так и остается самым большим самолетом в мире.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Как неоднократно отмечалось экспертами, после обретения Украиной независимости, страна стала обладательницей одной из самых мощных в Европе ОПК. Мы могли обеспечить потребности своей армии в бронетехнике, грузовой авиации, военных кораблях различных классов, частично в стрелковом оруж