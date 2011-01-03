С 1 января заработали изменения к закону о физкультуре и спорте

С 1 января 2011 года в Украине вступили в силу изменения к закону о физкультуре и спорте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста со ссылкой на Единый государственный реестр нормативно-правовых актов, держателем которого является Министерство юстиции, в первый день нового года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» и других законодательных актов Украины». Данным законом определены принципы, приоритеты, основные направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта, полномочия органов государственного управления и органов местного самоуправления, субъектов сферы физической культуры и спорта и их правовой статус, формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности среди различных категорий населения.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, кроме статьи 14 Закона Украины «О физической культуре и спорте», в редакции данного Закона, которая вступает в силу с 1 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2011 года в Украине вступили в силу 28 законов, 18 постановлений и 1 распоряжение Кабинета министров, а также 1 постановление Верховной Рады Украины.

По данным пресс-службы Минюста, в первый день нового года вступили в силу полностью или частично 6 базовых законов и 22 закона, которым вносятся изменения в действующее законодательство. В частности, 13 законов в финансово-экономической сфере, 4 – в социальной сфере, 3 – в правовой сфере, 3 – в сфере государственного управления, 1 закон в сфере технической безопасности и безопасности труда, 1 – в сфере физической культуры и спорта, 1 – в научно-технической сфере, 1 – в сфере здравоохранения, 1 – в сфере культуры.

Среди базовых законов 1 января вступил в силу Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Кроме того, вступили в силу основные положения Налогового кодекса Украины.

Вступил в силу Бюджетный кодекс Украины, а также вступили в силу отдельные положения Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».