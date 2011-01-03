Симоненко требует отменить указы о присвоеннии звания "Герой Украины" Бандере и Шухевичу

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отменить указы о присвоении звания "Герой Украины" Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Соответствующее заявление П.СИМОНЕНКО в связи с подрывом памятника Иосифу Сталину в Запорожье размещено на официальном сайте КПУ.

“Подлое преступление, совершенное в новогоднюю ночь украинскими неонацистами-националистами, стало результатом их безнаказанности и попустительства со стороны украинской власти”, - заявляет лидер коммунистов. При этом П.СИМОНЕНКО подчеркивает, что данная акция "...это не просто акт террора и вандализма, это оскорбление памяти всех павших в боях с гитлеровской Германией и ее пособниками, такими как вояки ОУН-УПА”.

"Я обращаюсь к Президенту Украины: немедленно отмените незаконные указы своего предшественника ЮЩЕНКО о присвоении звания героев Украины предателям и гитлеровским прислужникам Шухевичу и Бандере", - подчеркивает лидер КПУ.

Также он просит правоохранительные органы "найти и наказать виновных в террористическом акте".

Как сообщал УНИАН, в Запорожье в новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате которого был полностью разрушен памятник И.Сталину.

Взрывом также выбило оконные стекла в здании обкома и незначительно повреждено само здание.

Милиция возбудила уголовное дело, квалифицировав действия злоумышленников как «умышленное уничтожение имущества путем поджога, взрыва или другим общим опасным способом» (ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины).

Всеукраинское объединение "Свобода" заявило о задержании 1 января председателя и заместителя председателя своей Запорожской областной организации по подозрению в уничтожении путем взрыва памятника Сталину в Запорожье.

Данное происшествие с памятником Сталину - второе за последние 5 дней: 28 декабря неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову.

Справка УНИАН. КПУ открыла памятник Иосифу Сталину в Жовтневом районе Запорожья 5 мая 2010 года.