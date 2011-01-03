Арнольд Шварценеггер сегодня покидает пост губернатора Калифорнии

Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР покидает пост губернатора штата Калифорния (США), передает ИТАР-ТАСС.

Сегодня срок полномочий "терминатора" формально подошел к концу, бразды правления в Калифорнии на 4 года принимает демократ Джерри БРАУН, который был избран по итогам промежуточных выборов в США в начале ноября. Д.БРАУН ранее занимал посты губернатора и генерального прокурора Калифорнии.

Многие в США, да и во всем мире интересуются, какое поле дальнейшей деятельности выберет 63-летний А.ШВАРЦЕНЕГГЕР - политику, кинематограф, бизнес или что-то совсем иное. Комментаторы в целом сходятся во мнении, что перспектива остаться безработным ему не грозит. Несмотря на снижение личного рейтинга популярности в Калифорнии до 22%, астрономический бюджетный дефицит и высокую безработицу в штате, А.ШВАРЦЕНЕГГЕРА в народе любят, в шоу-бизнесе перед ним по-прежнему открыты все дороги.

В конце 2010 года А.ШВАРЦЕНЕГГЕР впервые раскрыл свои планы на будущее. После завершения срока полномочий губернатора штата Калифорния "терминатор" намерен заняться защитой окружающей среды и не откажется от соответствующего поста в администрации президента Барака ОБАМЫ.