Депутат Грымчак просит Пшонку отстранить следователя по «делу Луценко»

Народный депутат Юрий ГРЫМЧАК просит генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ отстранить следователя Сергея ВОЙЧЕНКО от дальнейшего расследования дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народная самооборона", с соответствующим письмом Ю.ГРЫМЧАК обратился к генпрокурору.

В своем обращении депутат указывает, что 30 декабря 2010 года он обратился к следователю С.ВОЙЧЕНКО с просьбой предоставить свидание с арестованным Ю.ЛУЦЕНКО.

Однако, как отмечает Ю.ГРЫМЧАК, «следователь ВОЙЧЕНКО С.В. сразу не смог предоставить разрешения на такое свидание на том основании, что ему необходимо получить на такое разрешение указание своего руководства».

В то же время Ю.ГРЫМЧАК напоминает руководителю ГПУ, что в соответствии с частью 1 статьи 114 Уголовно-процессуального кодекса Украины «Полномочия следователя», следователь при осуществлении досудебного следствия является лицом независимым и должен принимать все решения самостоятельно.

«Указанное выше обстоятельство свидетельствует о зависимости следователя ВОЙЧЕНКО С.В. при проведении досудебного следствия по уголовному делу №49-3028 и его предвзятости», - отмечает народный депутат.

Ю.ГРЫМЧАК также отмечает, что после ареста Ю.ЛУЦЕНКО 27 декабря 2010 года следователь не выполнил ни одного следственного действия, в том числе не предоставлял обвиняемому для ознакомления материалы досудебного следствия. «Тем самым следователь ВОЙЧЕНКО С.В. в нарушение предписаний статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса Украины, не обеспечивает Ю.ЛУЦЕНКО реализацию его прав, установленных Конституцией Украины и Уголовно-процессуальным кодексом Украины», - отмечает Ю.ГРЫМЧАК.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря подразделением СБУ «Альфа» у его дома в Киеве.

Раньше Ю.ЛУЦЕНКО было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо больших размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела по отравлению В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст.364 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

Апелляционный суд Киева 4 января должен рассмотреть жалобу адвоката Игоря ФОМИНА на решение Печерского районного суда столицы об изменении меры пресечения бывшему министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО с подписки о невыезде на содержание под стражей.