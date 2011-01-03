Польские эксперты сомневаются в аресте Тимошенко

Украинские власти вряд ли планируют арестовать самого популярного лидера оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО, а возбуждение уголовного дела против нее, скорее всего, имеет целью сделать невозможным ее старт в парламентских выборах.

Об этом говорится в переданном УНИАН анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава).

„Независимо от того, насколько правдивы выдвинутые обвинения, эти действия имеют характер преследования оппозиции, а их цель, по нашему предположению, - сделать невозможным участие Юлии ТИМОШЕНКО и главных деятелей ее партии в следующих парламентских выборах”, - отмечают аналитики.

Эксперты отметили, что украинское законодательство запрещает принимать участие в выборах осужденным. При этом они отказались предоставлять оценку обоснованности выдвинутых против Ю.ТИМОШЕНКО обвинений.

„В то же время маловероятно, чтобы Юлию ТИМОШЕНКО арестовали”, - отметили аналитики.