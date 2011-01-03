За 2 дня нового года в Украине из незаконного обращения изъято более 37 тонн пиротехники
17:27, 03 января 2011Разное
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За два дня нового года в ходе проверок сотрудники милиции изъяли из незаконного обращения почти два миллиона единиц пиротехнических изделий общим весом 37,4 тонны.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины. Также за нарушение правил торговли пиротехническими средствами 1223 человека привлечены к админответственности и 514 - за противоправное применение пиротехники.
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