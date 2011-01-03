За 2 дня нового года в Украине из незаконного обращения изъято более 37 тонн пиротехники

За два дня нового года в ходе проверок сотрудники милиции изъяли из незаконного обращения почти два миллиона единиц пиротехнических изделий общим весом 37,4 тонны.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины. Также за нарушение правил торговли пиротехническими средствами 1223 человека привлечены к админответственности и 514 - за противоправное применение пиротехники.