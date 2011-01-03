Венгрия сменила Бельгию на посту председателя ЕС

Венгрия сменила Бельгию на посту председателя Европейского Союза.

Как передает Deutsche Welle, несмотря на шквал критики из-за спорного закона о СМИ, венгерское правительство в течение шести месяцев будет руководить Евросоюзом.

Прошлым летом Бельгия приступила к председательству в ЕС, так и не сформировав у себя в стране после парламентских выборов в июне 2010 года новое правительство. Из-за глубоких разногласий между фламандцами и валлонами Бельгия продолжала жить в отсутствии правительства вплоть до самого окончания своего срока председательствования в Евросоюзе. Фактически как страной, так и ЕС все это время руководило правительство в старом составе.