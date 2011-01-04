Тимошенко вызывают в ГПУ 5 января
10:21, 04 января 2011Разное
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5 января лидера партии "Батьківщина" Юлию ТИМОШЕНКО в очередной раз вызывают в Главное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.
Об этом сообщается на ее персональном сайте.
Ю.ТИМОШЕНКО должна прибыть в ГПУ в 12.00 по адресу ул. Борисоглебская 18/17.
Последний раз Ю.ТИМОШЕНКО была в ГПУ 31 декабря 2010 и этот визит продолжался почти 1,5 часа. Перед этим общение лидера партии "Батьківщина" со следователями 30 декабря 2010 г длилось почти 12 часов.
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