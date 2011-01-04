ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Эксперты: В этом году ставки по депозитам продолжат снижение», в котором пишет – участники рынка считают, что в этом году продолжится тенденция 2010-го – процентные ставки по вкладам физлиц опустятся еще на 1-2 процентных пункта…

http://delo.ua/finance/eksperty-v-etom-godu-stavki-p-149499/

* * *

Также «Дело» публикует материал «Лучший прогнозист мира ждет роста золота в 2011 году до $1630 за унцию», в котором пишет - аналитик Credit Suisse Group AG в Лондоне Том Кендалл считает, что «мы все еще переживаем период необычной нестабильности и напряженности на финансовых рынках»,..

http://delo.ua/finance/luchshij-prognozist-mira-zhdet-ro-149495/

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «С чего начинается год» пишет – для украинцев 2011-й – время задуматься о судьбе демократии, заводить детей и начать вовремя платить за коммуслуги. Для испанцев – пора бросать курить, для арабских женщин во Франции – снимать паранджу…

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/04/024517.html

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Кого поздравил Виктор Янукович?» пишет – хотя Виктору Федоровичу не впервой обращаться к народу по поводу Нового года, в качестве главы государства он это делал впервые...

http://mycityua.com/articles/column/2011/01/04/032227.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Новые станции скоростного трамвая откроются к 15 января» пишет – в столице две станции скоростного трамвая — «Полевую» и «Героев Севастополя» — откроют через две недели…

http://www.segodnya.ua/news/14210172.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Выехали на хламе» пишет – программа утилизации позволила российскому авторынку пережить кризис. По итогам года продажи новых машин вырастут на 30%. Но собственно система утилизации автомобильного хлама так и не создана — она заработает в лучшем случае в 2012 г.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252783/vyehali_na_hlame

* * *

Также издание «Ведомости» в публикации «От редакции: Россия в откате» пишет – в 2010 году Россия пережила морозы и пожары, побоища на национальной почве, техногенные катастрофы. Были и удачи — рост цен на нефть, выигрыш права провести чемпионат мира по футболу. Объявлялись новые и продолжали воплощаться уже известные крупные проекты вроде «Сколково» или подготовки к Олимпиаде в Сочи. Началась реформа милиции и продолжалась пока безуспешная пенсионная реформа. Неизменным было одно — основа всех пугающих проблем и причина сомнений во всех удачах: коррупция. То есть неизменной она оставалась как явление, а в количественном измерении росла, да еще как…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252776/rossiya_v_otkate

* * *

Издание «Известия» в публикации «Минимальная зарплата прибавит 281 рубль» пишет – в России минимальный размер оплаты труда с 1 июня должен вырасти на 6,5% - до 4 тысяч 611 рублей, заявил премьер Владимир Путин…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150189/

(УНИАН)