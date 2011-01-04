Арнольда Шварценеггера на посту губернатора Калифорнии сменил Джерри Браун
11:27, 04 января 2011Разное
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В США приведен к присяге новый губернатор Калифорнии Джерри БРАУН.
В своей инаугурационной речи он заявил о плачевном состоянии бюджета штата, сообщает радио «Свобода».
Демократ Дж.БРАУН сменил на этом посту Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА, представлявшего консерваторов.
72-летний Дж.БРАУН стал самым пожилым калифорнийским губернатором - через 36 лет после того, как в 1975 году был самым молодым главой калифорнийской администрации с 50-х годов XIX века.
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