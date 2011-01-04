Рассмотрение жалобы Луценко суд перенес на 5 января

Рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО относительно его ареста Апелляционный суд Киева перенес на среду, 5 января.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня принял председательствующий в судебном процессе судья Апелляционного суда Александр БЕЦ, удовлетворив таким образом ходатайство адвоката Ю.ЛУЦЕНКО, который сказал, что рассматривать апелляционную жалобу при отсутствии его подзащитного невозможно. Ю.ЛУЦЕНКО отмечает, что хочет лично быть присутствовать на судебном заседании, чтобы аргументировать суду свою жалобу.

Следующее заседание суда должно начаться завтра в 11.00.