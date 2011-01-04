Тимошенко призывает 22 января на Майдане отпраздновать День соборности

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех украинцев, которым небезразлична судьба страны, прийти 22 января на Майдан Независимости в Киеве и отпраздновать День соборности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам.

"Хотела бы сейчас обратиться ко всей стране: я хочу всем напомнить, что 22 января в Украине мы празднуем, отмечаем один из самых существенных наших праздников и событий. Это День соборности, день объединения. Поэтому 22 января (я хочу именно сейчас сказать и надеюсь, что меня поддержат политики) созвать всех людей доброй воли и отпраздновать День соборности на том месте, где мы всегда с вами собираемся. Это Майдан", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что только так можно показать нынешней власти единство народа.