Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что может оказаться за решеткой из-за возбужденного в отношении нее уголовного дела.

Об этом она заявила в интервью Би-Би-Си.

“Сегодня все находится в очень тяжелом состоянии, поскольку суды сейчас являются департаментом Администрации Президента. Они вполне зависимы и вполне неправосудны. Поэтому можно спрогнозировать любой ход событий, если Президент даст судам команду собственно репрессировать”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по словам лидера “Батьківщини”, это ее никогда не останавливало и не остановит. “Мы все равно добьемся, чтобы Украина вернулась на путь развития демократии и европейского выбора. И мы любой ценой сохраним независимость нашего государства”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что очень многие люди в Украине считают, что к власти в Украине пришла мафия. “И главное - ее не бояться и действовать совместно и сильно”, - добавила она.