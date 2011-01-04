ГЛАВНОЕ на 4 января

Экономические новости

Власть

7 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Тернопольскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии областного совета сообщил председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН.

«...прошу отпустить меня с пленарного заседания, поскольку 7 января к нам приезжает Президент. Вместе с председателем облсовета мы будем его встречать. И сейчас я должен выехать в Кременецкий район, чтобы отработать программу визита», - сказал В.ХОПТЯН.

По предварительным данным, В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить 7 января Почаевскую Лавру и принять участие в Рождественском богослужении.

Оппозиция

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призывает всех украинцев, которым небезразлична судьба страны, прийти 22 января на Майдан Независимости в Киеве и отпраздновать День соборности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам.

"Хотела бы сейчас обратиться ко всей стране: я хочу всем напомнить, что 22 января в Украине мы празднуем, отмечаем один из самых существенных наших праздников и событий. Это День соборности, день объединения. Поэтому 22 января (я хочу именно сейчас сказать и надеюсь, что меня поддержат политики) созвать всех людей доброй воли и отпраздновать День соборности на том месте, где мы всегда с вами собираемся. Это Майдан", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что только так можно показать нынешней власти единство народа.

Соцполитика

Национальный форум профсоюзов Украины призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не подписывать закон «О социальном диалоге в Украине».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НФПУ, подписанном председателем форума Мирославом ЯКИБЧУКОМ.

В Национальном форуме профсоюзов Украины считают, что нормами данного закона грубо нарушаются права профсоюзов, предусмотренные Конституцией и законами, а также международные акты, ратифицированные Украиной.

В заявлении отмечается, что “основной проблемой законопроекта является так называемый принцип репрезентативности профсоюзов, согласно которому принимать участие в переговорах с властью могут только профсоюзы, насчитывающие не меньше 150 тыс. членов по всей Украине, и 3 процентов в определенной отрасли. Этот принцип существенно ограничивает право граждан на объединение в профсоюзные организации. Кроме того, на сегодняшний день в Украине не существует нормативного определения понятия «отрасль», а поэтому эта норма приведет к тому, что государство произвольно будет определять право участия профсоюзов в переговорах по принципу их лояльности к власти”.

В НФПУ считают, что вторым дискриминационным положением закона является норма, разрешающая участие в коллективных переговорах на территориальном уровне только тем профсоюзамв, которые объединяют не менее двух процентов работающих в области. «Право на объединение в профсоюз имеют представители всех без исключения профессий. Однако указанная норма закона нарушает права профсоюзов важных, но не массовых профессий - авиаторов, машинистов и т. п., которых априори не может быть много», - объясняют в НФПУ.

«Мы считаем, что, в соответствии с Конвенциями МОТ и действующего законодательства, принимать участие в коллективных переговорах должны иметь право все профсоюзы, действующие на территории Украины», - говорится в заявлении НФПУ.

По мнению членов форума, третьей проблемной нормой закона является то, что государству в лице Национальной службы посредничества и примирения предоставляется право на собственное усмотрение определять, какие профсоюзы являются легитимными. «Это прямо противоречит Конституции Украины, Конвенциям Международной организации труда и Европейской социальной хартии, запрещающей вмешательство во внутреннюю деятельность профсоюзов и объединений работодателей со стороны друг друга и со стороны государства», - отмечают в НФПУ.

«Нарушение права граждан на объединение в профсоюзы и возможность представлять и отстаивать свои интересы на разных уровнях является грубым несоответствием принципам демократии, которые исповедует Украина и декларирует власть. И обязанность Президента, - как гаранта соблюдения прав и свобод своего народа, - не допустить этого», - убеждены в Национальном форуме профсоюзов Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 декабря 2010 года приняла закон "О социальном диалоге в Украине".

Предпринимательство

Кабинет министров утвердил положение о Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Кабмине и составе этого совета.

Соответствующее постановление №1210 от 22 декабря 2010 года размещено на сайте правительства.

Согласно документу, Координационный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Кабмине, образованным с целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Украине.

Основными задачами Координационного совета является: содействие обеспечению координации деятельности объединений малых и средних предпринимателей по вопросам, касающимся развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения защиты прав предпринимателей; подготовка предложений относительно формирования и реализации государственной регуляторной политики и политики в сфере предпринимательства; рассмотрение и оценка проектов актов законодательства по вопросам осуществления предпринимательской деятельности; проведение анализа состояния выполнения актов законодательства в соответствующей сфере, подготовка и подача Кабинету министров предложений относительно его усовершенствования; объединение усилий субъектов предпринимательской деятельности для участия в проведении экономических реформ.

Состав Координационного совета из числа представителей объединений малых и средних предпринимателей утверждает Кабмин, а руководство советом осуществляют сопредседатели, которые избираются из числа его членов.

В состав совета вошли около 50 человек, в частности, Вячеслав БЫКОВЕЦ – и.о. президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, Андрей БОНДАРЕНКО - председатель общественной организации “Европейская хартия поддержки малого бизнеса”, Юрий БОРЩЕНКО - председатель Одесской областной ассоциации работодателей юга Украины, Дмитрий ВИДОЛОБ - президент Союза ювелиров Украины, Сергей ДОРОТИЧ - председатель Всеукраинской общественной организации “Союз защиты предпринимательства”, Татьяна ЗАЦЕРКОВНАЯ - председатель комиссии по связям с общественностью и международным связям Совета Союза аудиторов Украины, Римма ЗИНЧЕНКО - член Всеукраинской общественной организации “Союз защиты предпринимательства”, Наталия КОЖЕВИНА - президент Украинской ассоциации бизнес-инкубаторов и инновационных центров; Владимир ЛЕВИН - первый вице-президент Всеукраинской ассоциации “Укррынок”, Александр НАЗАРЕНКО - президент Всеукраинской ассоциации “Укррынок”, Александр НАЗАРЧУК - профорг Профсоюза преподавателей и работников науки, Владимир РЯБОШАПКО - председатель объединения предпринимателей рынков Автономной республики Крым, Василий ПОПИК - председатель Профсоюза таксистов Украины, Оксана ПРОДАН - исполнительный директор Центра защиты предпринимателей, Александр НАЗАРЕНКО - президент Всеукраинской ассоциации “Укррынок”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 1 декабря 2010 года своим распоряжением создал при правительстве Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Решение было принято в соответствии с меморандумом, подписанным в тот же день Национальным Координационным советом предпринимателей, который выступал против принятия Налогового кодекса, и Кабмином.

Налоги

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок предоставления документов для применения налоговой социальной льготы.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 29 декабря 2010 года №1227, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Документ отменяет действие прежнего правительственного постановления, которым ранее был утвержден данный порядок (постановление от 26 декабря 2003 года №2035).

Согласно новому утвержденному порядку, для получения льготы, кроме заявления, дополнительные документы должны подавать следующие категории граждан: одинокие матери, отцы, вдовы, вдовцы или опекуны, которые имеют ребенка (детей) до 18 лет; налогоплательщики, которые содержат ребенка-инвалида до 18 лет; налогоплательщики, которые имеют двоих и более детей до 18 лет; лица, отнесенные законом к 1-й и 2-й категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалиды первой и второй групп, в том числе инвалиды с детства; лица, которым назначена пожизненная стипендия как гражданам, которых преследовали за правозащитную деятельность, включая журналистов; участники боевых действий в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» и т.д.

Финансы

Национальный банк Украины, продолжая серию “Восточный календарь”, вводит в обращение 25 января памятную монету «Год Кота (Кролика, Зайца)» номиналом 5 гривень. Памятная монета посвящена году Кота – одного из животных Восточного календаря, который основан на двенадцатилетнем цикле Юпитера, наибольшей планеты Солнечной системы.

Об этом сообщает сайт Нацбанка.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, качество «пруфф», масса в чистоте - 15,55 г, диаметр - 33,0 мм, тираж - 20 000 штук. Группа монеты - рифленая.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым, – надпись НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ, обрамленная стилизованным растительным орнаментом, номинал 5/ ГРИВЕНЬ; внизу – год чеканки монеты 2011, а также обозначение металла, его пробы – Ag 925, массы в чистоте – 15,55 и логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты в обрамлении стилизованным растительным орнаментом изображен в лубочном стиле кот (глаза из зеленого альпинита). Над этой композицией и под ней размещены абрисные фигурки всех 12 символов восточного календаря.

Авторы эскизов: Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК. Авторы моделей: Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО, Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.

Транспорт

На период новогодних и рождественских праздников для обеспечения в пригородном сообщении пассажирских перевозок Юго-Западная железная дорога назначила дополнительные электропоезда повышенного комфорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, на 4 января назначен поезд № 839 Шостка–Фастов; на 6 января – поезда № 802/801 Фастов–Шостка–Фастов, № 810/809 Киев–Шостка–Фастов, № 819 Киев–Шепетовка, № 841/842 Киев–Шепетовка–Киев, № 827/828 Киев–Жмеринка–Киев, № 871/872 Коростень–Козятин–Возляково; на 9 января – № 854 Хмельницкий–Киев.

В то же время, из-за отсутствия пассажиропотока 7 января будут отменены несколько рейсов курсирования электропоездов повышенного комфорта: № 840/839 Киев–Шостка–Фастов, № 819 Киев–Шепетовка, № 827/828 Киев–Жмеринка–Киев, № 826/825 Киев–Гребенка–Киев, № 803/804 Рокитное–Киев, № 803/804 Киев–Рокитное, № 871/872 Коростень–Козятин–Возляково.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в расписании движения поездов пригородного сообщения.

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В связи с катастрофой самолета Ту-154Б ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" в аэропорту Сургут 1 января, в результате которой погибли три человека и более 40 человек получили травмы различной степени тяжести, «Ространснадзор» провел оперативную оценку рисков дальнейшей эксплуатации данного типа воздушного судна поднадзорными хозяйствующими субъектами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

В соответствии с проведенным анализом, «Ространснадзор» выдал инспекторское предписание, в котором предложено приостановить выполнение полетов самолетами Ту-154Б авиапредприятиям, эксплуатирующим данный тип воздушного судна, до установления причин, приведших к авиационному событию в аэропорту Сургут, и принятия первоочередных мер по снижению уровня риска при эксплуатации самолетного парка Ту-154Б.

Кроме того, «Ространснадзор» организовал работу комиссии по проверке соблюдения требований законодательства в области гражданской авиации в деятельности ООО "Авиакомпания "Когалымавиа".

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, выполнявший рейс Сургут–Москва, загорелся в субботу после включения двигателей в аэропорту Сургута. Самолет полностью сгорел. Большинство находившихся на борту не пострадали. На борту находились, по данным МЧС, 116 пассажиров и девять членов экипажа. Три человека погибли и более 40 получили травмы.

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Южная железная дорога объявила тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) электрификации участков Ворожба–Люботин и Полтава–Красноград–Лозовая.

Об этом говорится в сообщении ЮЖД на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложения участников принимаются до 3 февраля 2011 года. Срок разработки ТЭО – до мая 2011 года. Разработка ТЭО будет проводиться за средства ЮЖД.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует электрифицировать участок Полтава–Красноград. Как сообщила в ноябре 2010 года заместитель начальника ЮЖД Ольга ДЯЧЕНКО, это делается, чтобы разделить пассажирский и грузовые направления. «Сейчас считаем стоимость работ. Это сотни миллионов гривен. Первоочередно завершим в 2011 году электрификацию участка Полтава–Кременчуг, ведь это дорога в порты, это транзитные магистрали», – сказала она.

Справка УНИАН. Согласно Программе электрификации железных дорог Украины на 2008-2020 гг., электрификации подлежат свыше 2000 км железнодорожных линий, в первую очередь на стратегических направлениях. В частности, в течение 2012-2015 гг. для разделения грузового и пассажирского движения запланировано осуществить электрификацию участка Долинская–Николаев–Херсон–Джанкой Одесской и Приднепровской железных дорог, что позволит увеличить пропускную способность в направлении портов Черного моря.

Также в течение 2012-2015 годов предусмотрено электрифицировать участок Полтава–Красноград–Лозовая, Красноград–Новомосковск для внедрения скоростного движения поездов на направлении Киев–Полтава–Красноград и от Краснограда на Днепропетровск, Харьков и Донецк.

ТЭК

«Львовоблэнерго» 4-5 января прекратит электроснабжение 348 потребителей Львова.

Как сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ОАО «Львовоблэнерго», потребители (по большей части, это предприниматели), которые для осуществления предпринимательской деятельности арендуют у Львовского горсовета земельный участок или помещение, должны получить в мэрии документ, подтверждающий их право на пользование помещением или участком в 2011 году. Однако некоторые потребители не предоставили в ОАО «Львовоблэнерго» необходимых документов, объясняя это тем, что до сих пор не могут их получить в Львовском горсовете. В связи с этим с 1 января 2011 года теряет действие немалое количество договоров о поставках электрической энергии.

В сообщении «Львовоблэнерго» отмечается, что вышеупомянутым потребителям были направлены сообщения о прекращении электроснабжения 4-5 января 2011 года.

ОАО «Львовоблэнерго» призывает власть города урегулировать ситуацию для недопущения возникновения социального напряжения.

В целом, на 4 января 2011 года запланированное прекращение электроснабжения 187 потребителей Львова, на 5 января – 161 потребителя.

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Фьючерсы на нефть выросли до нового двухлетнего максимума в понедельник, первый торговый день 2011 года, на волне оптимизма в отношении восстановления экономики США. Тем не менее, позже в ходе сессии нефтяные фьючерсы сдали часть завоеванных позиций, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 17 центов, или 0,2%, – до 91,55 доллара за баррель. В ходе торгов фьючерсы достигли внутридневного максимума 92,58 доллара, самого высокого уровня с октября 2008 года.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE выросли на 9 центов, или 0,1%, – до 94,84 доллара за баррель.

Инвесторы в целом полагают, что 2011 год будет отмечен долгожданным ростом экономики США, что приведет и к росту спроса на энергоносители. Цены на нефть выросли на 15% в 2010 году, но этот рост был в основном обусловлен ростом в развивающихся экономиках, таких как китайской, тогда как восстановление в большей части развитого мира застопорилось.

Несколько отчетов, опубликованных в понедельник, способствовали оптимизму относительно американской экономики. Институт управления поставками сообщил, что индекс производственной активности в декабре вырос до 57 с 56,6 в ноябре. Любой показатель выше 50 указывает на рост.

Расходы на строительство в США в ноябре росли третий месяц подряд, о чем свидетельствуют данные Министерства торговли. Рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4%, что вдвое выше среднего прогноза экономистов.

Трейдеры уделят повышенное внимание выходящим на неделе данным Министерства энергетики США по запасам нефти и топлива. Данные выйдут в среду в 15:30 по Гринвичу. Еще одно сокращение запасов может оказать дополнительную поддержку ценам на нефть. Американский институт нефти представит свои данные во вторник в 21:30 по Гринвичу.

Аналитики ожидают, что, по данным Министерства энергетики США, запасы нефти на неделе 25-31 декабря снизились на 1,4 млн. баррелей, запасы бензина – выросли на 900 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 500 тыс. баррелей.

Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB упали по итогам торгов на 0,3 цента, или 0,1%, – до 2,4273 доллара за галлон. Февральские фьючерсы на топочный мазут выросли на 1,04 цента, или 0,4%, – до 2,5528 доллара за галлон.

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В Крыму из-за сложных погодных условий обесточены четыре населенных пункта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, вечером 3 января в Сакском районе в результате сложных метеорологических условий (ветер, дождь, намерзание льда на проводах электросетей) полностью без электроснабжения остались с. Веселовка (708 частных домов, проживает 1489 человек) и с. Поповка (112 частных домов, 210 жителей). Кроме того, частично обесточено с. Уютное (153 частных дома, 681 житель). В обесточенных селах ведутся ремонтные работы.

В Красногвардейском районе из-за непогоды отключено от электроснабжения с. Заречное. Ведутся восстановительные работы.

МОУ

В ГП Министерства обороны “Белоцерковский военторг” заявляют о возможности прекращения в ближайшее время питания 11 тысяч военнослужащих срочной службы из-за задолженности военного ведомства перед предприятием в размере более 30 млн. грн.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Государственного предприятия “Белоцерковский военторг”.

“Министерство обороны, как заказчик услуг, задолжало ГП “Белоцерковский военторг” за четыре последних месяца 2010 года более 30 млн. грн. Но больше всего мы обеспокоены тем, что через несколько дней не сможем предложить около 11 тысячам военнослужащих срочной службы в 70 войсковых частях горячего питания”, - говорится в заявлении за подписью руководителя предприятия Людмилы РЯБИЧ.

Также в “Белоцерковском военторге ” отмечают, что поставщики продовольствия (прежде всего – хлеба, масла, растительного масла, рыбы) сообщили о прекращении поставок с нового года. “В последнее время предприятие разрешает ситуацию за счет запасов продуктов собственного производства. Однако ресурсы уже ограничены. Очевидно, что проблемы нашего госпредприятия созданы искусственно. По сценарию отдельных должностных лиц, которые являются кураторами этого рынка, таким способом нас планируют устранить с солдатской кухни”, - считает Л.РЯБИЧ.

По ее словам, “с переходом на новую систему организации питания солдатская кухня превратилась в бизнес-плацдарм”. “На солдатской каше стали “варить бизнес”. Вспомните, сколько за четыре предыдущих года вокруг темы питания военнослужащих было публичных скандалов. Фактически, с каждым приходом новой команды в министерство следовала новая попытка навести порядок на солдатской кухне. В итоге, все сводилось к тому, что сначала “очищали” кухню от одних дельцов, а впоследствии на ней уже “грелись” другие. Борьба ведется не за желудок солдата, не за умение лучше готовить, а чьих людей на этом рынке будет больше”, - заявила Л.РЯБИЧ.

*** В конце 2007 года Вооруженные силы Украины перешли на организацию питания военнослужащих по принципу аутсорсинга с привлечением на конкурсной основе специализированных предприятий. Сейчас на этом рынке работают пять таких предприятий.

На сегодняшний день за средства государственного бюджета в Вооруженных силах Украины обеспечиваются питанием более 50 тысяч военнослужащих срочной службы и курсантов. С декабря 2010 года согласно соответствующему постановлению Кабинета министров бесплатными обедами также должны обеспечиваться военнослужащие службы по контракту.

До 2011 года на организацию питания одного солдата в сутки выделялось 35 грн., что составляет на год, по меньшей мере, 900 млн. грн.

Криминал

Рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО относительно его ареста Апелляционный суд Киева перенес на среду, 5 января.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня принял председательствующий в судебном процессе судья Апелляционного суда Александр БЕЦ, удовлетворив таким образом ходатайство адвоката Ю.ЛУЦЕНКО, который сказал, что рассматривать апелляционную жалобу при отсутствии его подзащитного невозможно. Ю.ЛУЦЕНКО отмечает, что хочет лично быть присутствовать на судебном заседании, чтобы аргументировать суду свою жалобу.

Следующее заседание суда должно начаться завтра в 11.00.

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Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что может оказаться за решеткой из-за возбужденного в отношении нее уголовного дела.

Об этом она заявила в интервью Би-Би-Си.

“Сегодня все находится в очень тяжелом состоянии, поскольку суды сейчас являются департаментом Администрации Президента. Они вполне зависимы и вполне неправосудны. Поэтому можно спрогнозировать любой ход событий, если Президент даст судам команду собственно репрессировать”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по словам лидера “Батьківщини”, это ее никогда не останавливало и не остановит. “Мы все равно добьемся, чтобы Украина вернулась на путь развития демократии и европейского выбора. И мы любой ценой сохраним независимость нашего государства”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что очень многие люди в Украине считают, что к власти в Украине пришла мафия. “И главное - ее не бояться и действовать совместно и сильно”, - добавила она.

Погода

В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 4 января в автономии ожидаются сильные осадки, дождь, переходящий в снег, местами налипание мокрого снега, туман, гололед, гололедица, северный ветер со скоростью 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1 градус мороза, днем - от 1 градуса мороза до 4 тепла.

Проезд по автодорогам Крыма, Ангарскому и Грушевскому перевалам обеспечен, дежурит спецтехника.

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Завтра в Украине ожидается понижение температуры.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 5 января переменная облачность. Без осадков. На дорогах страны гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, в Карпатах до 20° мороза, на юге и востоке 9-14°, в Крыму 6-11° мороза; днем в Украине 5-10°, в южной части 1-6° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 5-10° мороза.

В столице переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 6-8° мороза.

(УНИАН)