Анонс на 5 января

09:01, 05 января 2011
Разное
0

5.01.2011 Заседание Кабинета министров под председательством Николая Азарова.Пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: как потратить миллиард?». Брифинг первого заместителя главы КГГА Александра Мазурчака.

* Заседание Кабинета министров под председательством Николая Азарова.

* Пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: как потратить миллиард?».

* Брифинг первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Мазурчака относительно установления новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

* * *

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter