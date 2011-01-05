Анонс на 5 января

5.01.2011 Заседание Кабинета министров под председательством Николая Азарова.Пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: как потратить миллиард?». Брифинг первого заместителя главы КГГА Александра Мазурчака.

* Заседание Кабинета министров под председательством Николая Азарова. * Пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: как потратить миллиард?». * Брифинг первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Мазурчака относительно установления новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. * * * Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98

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