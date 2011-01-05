Анонс на 5 января
09:01, 05 января 2011Разное
0
5.01.2011 Заседание Кабинета министров под председательством Николая Азарова.Пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: как потратить миллиард?». Брифинг первого заместителя главы КГГА Александра Мазурчака.
* Заседание Кабинета министров под председательством Николая Азарова.
* Пресс-конференция на тему: «Кредит МВФ: как потратить миллиард?».
* Брифинг первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Мазурчака относительно установления новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
* * *
Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter