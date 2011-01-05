В Европарламенте советуют Украине не переносить внутриполитическую борьбу в Брюссель

Евродепутат от Польши, председатель комитета Европарламента по вопросам сотрудничества с Украиной Павел КОВАЛ советует Украине не переносить внутриполитическую борьбу в Брюссель.

Об этом П.КОВАЛ сказал в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что, развивая межпартийные связи, Украина постепенно входит «в политическое кровообращение Европы». Европарламентарий видит в сотрудничестве Партии регионов с европейскими социалистами, а партии «Батьківщина» - с Европейской народной партией своеобразное сближение Киева с Брюсселем. Однако, это сотрудничество, по убеждению П.КОВАЛА, не всегда используется с пользой для самой Украины.

„Плохо, что внутриполитическая украинская борьба была перенесена на европейскую арену. Политические партии из Украины боролись таким способом за свой имидж во внутренней политике. Но это не было хорошо для всей Украины”, - сказал евродепутат, комментируя события, которые произошли вокруг принятия последней критичной резолюции Европейского парламента в отношении Украины.

П.КОВАЛ отметил, что в Украине сейчас существуют серьезные проблемы с поиском компромисса между властью и оппозицией. По его словам, подобная ситуация складывалась и на его Родине - в Польше, и польские политики пытались использовать мнение европейцев в свою пользу. Но вместе с тем, во времена, когда Польша продвигалась на пути к Евросоюзу, представители всех политических сил, находясь в Брюсселе, выступали с единой позицией.

„В Украине такого общего политического интереса нет. Хорошо, что украинцы присутствуют в политической жизни Евросоюза, но плохо, что нет таких политических сил, которые смогли бы собрать всех за одним столом и договориться, о чем можно, а о чем нельзя говорить в Европарламенте в контексте долгосрочных интересов Украины”, - считает П.КОВАЛ.

Он предостерег украинских политиков от использования Европарламента в собственных интересах. П.КОВАЛ убежден, что это опасно для Украины, ведь многие аргументы могут быть в будущем использованы даже против европейской перспективы Украины в целом. “Украиноскептиков” в Брюсселе достаточно, напомнил евродепутат.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой, в частности, выразил сожаление, что Украина изменила избирательное законодательство за несколько месяцев до проведения местных выборов, высказал обеспокоенность по поводу последних попыток власти ограничить свободу слова, призвал Украину провести расследование факта исчезновения журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА. Депутаты призвали украинскую власть расследовать все сообщения о нарушении прав и свобод, а также – роль СБУ во вмешательстве в демократический процесс.

В резолюции депутаты также подчеркнули, что Украина является европейской страной, которая может претендовать на членство в ЕС.

В связи с принятием резолюции представитель Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ заявил, что Украина получила от Европейского парламента не только признание перспективы членства в Европейском Союзе, но и право на подачу заявки в ЕС.

В МИД Украины также положительно оценили резолюцию Европарламента.

Вместе с тем, заместитель председателя партии «Батьківщина», бывший вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ заявил, что резолюция Европарламента относительно ситуации в Украине является поддержкой европейских стремлений нашего государства и пощечиной украинской власти, которая отдаляет эту перспективу.

В свою очередь, в Партии регионов заявили, что Г.НЕМЫРЯ пытался влиять на принятие Европарламентом резолюции по Украине, но его попытка провалилась.