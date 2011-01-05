Тимошенко обещает продолжить формирование движения сопротивления власти

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО продолжит формировать движение сопротивления нынешней власти, несмотря на подписку о невыезде.

Об этом она заявила в интервью “5-му каналу”.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в настоящее время ее функция заключается именно в организации сопротивления граждан политике, которая им не подходит. При этом она подчеркнула, что именно люди должны определиться, намерены ли они терпеть пребывание при власти нынешней команды.

"Я буду это организовывать. То, что они меня сегодня приглашают в прокуратуру, то, что они пытаются через подписку о невыезде не допустить меня к поездкам в регионы, они мне не помешают", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее команда найдет путь, как организовать "сопротивление, страну и объединить всех людей ради единства государства".