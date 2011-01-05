ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Как мир будет бороться с кризисом в этом году», в котором пишет – в 2009 году мир пережил выкручивающую руки рецессию. В 2010-м — восстановление под действием стимулирующих вливаний. В 2011-м мир станет свидетелем того, как экономика будет работать без искусственной поддержки. И результат понравится далеко не всем…

http://delo.ua/world/kak-mir-budet-borotsja-s-krizi-149257/

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Также «Дело» публикует материал «Чем будет заниматься Национальный банк в 2011 году», в котором пишет - в распоряжении украинских СМИ оказался текст Основных принципов денежно-кредитной политики Национального банка Украины на 2011 год…

http://delo.ua/finance/chem-budet-zanimatsja-nacional-149517/

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«Газета по-киевски» в публикации «Как повысить квартплату без шума? Да на праздники!» пишет – с 1 февраля в платежках за квартиру «нарисуют» новые цифры почти за все коммунальные услуги. Такой новогодний «подарок» киевлянам практически тайком сделали городские власти столицы…

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/05/031902.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Автомобилисты, готовьтесь раскошелиться» пишет – акцизы, пошлины и взаимоотношения власти и рынка заставят бензин подорожать еще больше…

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/05/025007.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Тимошенко в СИЗО сама мыла камеру, а Луценко приходится убирать» пишет о том, как сидится арестантам у «деда Лукьяна»…

http://www.segodnya.ua/news/14210394.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Соколовський: «У 2010 році рівень енергетичної безпеки України знизився» подает интервью эксперта по энергетическим вопросам Богдана Соколовского…

http://economics.unian.net/ukr/detail/72897

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Иран пригласил МАГАТЭ на свои ядерные объекты» пишет – это произошло всего за несколько недель до второго раунда ядерных переговоров страны с Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США. Такой ход может означать, что Иран действительно готов к началу переговоров…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1183774/iran_priglasil_magate_na_svoi_yadernye_obekty

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Также издание «Ведомости» подает опрос политологов: что ждать от 2011 года?..

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1183922/opros_politologov_chto_zhdat_ot_2011_goda

(УНИАН)